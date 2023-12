Dự báo ngành truyền thông Mỹ sẽ đón "làn sóng” M&A trong năm 2024

Nhà phân tích Jessica Reif Ehrlich của Bank of America cho hay ngành truyền thông Mỹ đang tiến gần hơn đến một làn sóng hợp nhất khác và đó là vấn đề “khi nào” chứ không phải “nếu như.”

Warner Bros. Discovery và NBCUniversal có khả năng tham gia vào các vụ M&A trong 18-24 tháng tới. (Ảnh: AFP)

Trong bối cảnh ngành truyền thông Mỹ phải đối mặt với một loạt thách thức như số lượng người xem từ bỏ đăng ký các gói truyền hình gia tăng, môi trường quảng cáo khắc nghiệt và áp lực lợi nhuận lớn, giới phân tích nhận định một “làn sóng” mua bán-sáp nhập (M&A) có thể xảy ra tại nước này vào năm tới.

Nhà phân tích Jessica Reif Ehrlich của ngân hàng Bank of America cho hay ngành truyền thông Mỹ đang tiến gần hơn đến một làn sóng hợp nhất khác.

Bà nhắc tới sự sụt giảm liên tục của số lượng thuê bao truyền hình cùng với những thách thức trong việc đạt được lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh phát trực tuyến (streaming), nhấn mạnh rằng việc các công ty truyền thông tiến hành hợp nhất là vấn đề “khi nào” chứ không phải “nếu như.”

Thời điểm đó có thể đến sớm hơn dự kiến.

Trang tin Axios hồi đầu tháng 12 đưa tin Giám đốc điều hành (CEO) Warner Bros. Discovery, ông David Zaslav và CEO Paramount Global Bob Bakish đã gặp nhau tại Thành phố New York để thảo luận về khả năng sáp nhập.

Paramount từ lâu đã được xem là mục tiêu mua lại tiềm năng do quy mô khá nhỏ so với các đối thủ khác. Mức vốn hóa thị trường hiện tại của Paramount chỉ khoảng 10 tỷ USD, so với 170 tỷ USD của Disney và khoảng 220 tỷ USD của Netflix.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng thương vụ Paramount có thể khởi đầu cho làn sóng M&A tại Mỹ.

Ngoài Paramount, nhà phân tích Reif Ehrlich của Bank of America cho biết Warner Bros. Discovery và NBCUniversal cũng có khả năng tham gia vào các vụ M&A trong 18-24 tháng tới.

Theo báo cáo của Axios, có khả năng hai trong số ba công ty truyền thông trên có thể hợp nhất.

Năm 2023 là một năm nhiều khó khăn đối với ngành truyền thông Mỹ, sau khi chi phí gia tăng và bảng cân đối nhiều nợ nần đè nặng lên ngành vào năm 2022 và xóa sạch hơn 500 tỷ USD vốn hóa thị trường.

Theo báo cáo triển vọng giao dịch hai năm một lần của công ty kiểm toán PwC tại Mỹ, khối lượng và giá trị giao dịch trong lĩnh vực truyền thông và viễn thông tiếp tục chậm lại vào năm 2023. Thậm chí, chúng còn giảm sâu hơn nữa so với mức giảm của năm ngoái.

Trong 12 tháng tính đến tháng 11/2023, thị trường Mỹ đã ghi nhận 2.028 giao dịch trong ngành truyền thông và viễn thông, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị giao dịch được công bố đạt 95 tỷ USD, giảm 63% so với năm 2022.

Để đối phó những khó khăn này, các hãng truyền thông khổng lồ đã tiến hành sa thải hàng loạt cùng cắt giảm hàng tỷ USD chi phí.

Họ đã triển khai các gói chặn quảng cáo khác nhau, kết hợp các dịch vụ của mình và tăng giá hàng tháng cho các gói đăng ký tương ứng.

Nhưng tất cả những động thái đó vẫn chưa đủ để làm hài lòng các nhà đầu tư. Mức định giá vẫn khá thấp, trong khi khả năng sinh lời từ dịch vụ streaming vẫn còn xa vời khi hầu như tất cả các công ty truyền thông (ngoại trừ Netflix) đều thua lỗ trong mảng này.

Ông Bart Spiegel, quản lý cấp cao về thị trường giải trí và truyền thông toàn cầu tại PwC cho biết những thách thức đó chính là lý do khiến các công ty bắt đầu khám phá các giao dịch khả thi.

Theo ông, nhiều công ty đang tập trung vào việc thoái vốn. Ngoài ra, môi trường lãi suất cao, cùng với nhiều rào cản pháp lý khác nhau đang buộc nhiều công ty phải đánh giá danh mục đầu tư hiện tại của họ cũng như định vị các tài sản không cốt lõi.

PwC cho biết, nhu cầu xem các trận đấu thể thao trực tiếp có thể thúc đẩy hoạt động M&A trong tương lai. Trò chơi điện tử, lĩnh vực mà các công ty như Netflix gần đây đã đẩy mạnh đầu tư, sẽ đóng vai trò là chất xúc tác khác.

Ông Spiegel cảnh báo đà phục hồi có thể sẽ chậm. Lãi suất vẫn ở mức cao trong khi các rào cản phê duyệt theo quy định có thể sẽ ảnh hưởng đến các giao dịch tiềm năng.

Sự không chắc chắn xung quanh chu kỳ bầu cử năm 2024 cũng có thể là một trở ngại khác. Tuy nhiên, ông dự đoán thị trường sẽ đảo chiều vào nửa cuối năm 2024, đặc biệt là sau khi kết thúc cuộc đình công của cả biên kịch và diễn viên vào đầu mùa Thu này./.

Theo TTXVN