Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger qua đời, hưởng thọ 100 tuổi

Hãng tin Reuters hôm 30/11 cho biết Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã qua đời tại nhà riêng ở Connecticut, Mỹ.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger dự một buổi lễ ở Berlin, Đức, hồi tháng 1/2020. (Nguồn: Reuters)

Ngày 30/11, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã qua đời tại nhà riêng ở Connecticut, Mỹ, hưởng thọ 100 tuổi. Hãng tin dẫn thông tin từ công ty tư vấn Kissinger Associates, Inc, doanh nghiệp được chính ông Kissinger thành lập và điều hành kể từ năm 1982.

Ông Henry Kissinger sinh ở Đức vào ngày 27/5/1923. Kissinger là một nhà ngoại giao nhiều ảnh hưởng, từng phục vụ dưới thời của hai Tổng thống Mỹ là Richard Nixon và Gerald Ford. Ông để lại nhiều dấu ấn lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước.

Trong suốt cuộc đời, Kissinger là người tích cực hoạt động chính trị. Kể cả khi không còn đảm nhận các vị trí trong chính quyền, ông vẫn tham dự rất nhiều cuộc họp lớn nhỏ ở Nhà Trắng.

Kissinger cũng là tác giả của nhiều cuốn sách. Ông từng viết một cuốn sách về phong cách lãnh đạo và là đồng tác giả của một cuốn sách về trí tuệ nhân tạo (AI) xuất bản hồi năm 2021 có tên “The Age of AI: And Our Human Future” (Thời đại của AI: Và tương lai loài người của chúng ta) trong đó cảnh báo các chính phủ nên chuẩn bị cho những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến công nghệ này.

Tháng 7 năm nay, ông từng có chuyến thăm bất ngờ tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình./.

Theo TTXVN