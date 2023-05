Cuộc đời Nhà vua Charles III qua ảnh

Theo kế hoạch, Nhà vua Charles III của Anh sẽ đăng quang vào ngày 6-5. Ở tuổi 75, ông là vị vua cao tuổi nhất ở Anh khi lên ngôi, tiếp nối dòng tộc có từ 1.000 năm trước và kế vị Nữ hoàng Elizabeth II, người đã từ trần hồi tháng 9-2022.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Anh Tom Tugendhat xác nhận lực lượng an ninh nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ đăng quang của Vua Charles III. Theo ông Tugendhat, lễ đăng quang của Vua Charles III là một trong những sự kiện được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Hơn 11.000 cảnh sát cùng nhiều trang thiết bị nghiệp vụ đã được điều động bảo vệ lễ đăng quang diễn ra vào thứ 7 tới. Hàng ngàn binh sĩ của quân đội Anh cũng sẽ tham gia đảm bảo an ninh cho sự kiện này.

Cùng nhìn lại cuộc đời của Nhà vua Charles qua ảnh:

Charles được sinh ra tại Cung điện Buckingham vào ngày 14 tháng 11 năm 1948, là con đầu lòng của Công chúa Elizabeth và Hoàng thân Philip - người đã kết hôn gần một năm trước đó. Ảnh: Getty Images

Công chúa Elizabeth và chồng là Hoàng thân Philip, ngồi trên bãi cỏ cùng các con là Thái tử Charles và Công chúa Anne vào tháng 8 năm 1951. Eddie Worth/A

Charles cưỡi ngựa cùng mẹ và bà ngoại khi họ tới Tu viện Westminster để dự đám cưới của Công chúa Margaret vào tháng 5 năm 1960. Ảnh: Getty Images

Nữ hoàng Elizabeth II giới thiệu Charles với người dân xứ Wales sau khi ông được tấn phong làm Hoàng tử xứ Wales vào tháng 7 năm 1969. Ảnh: Getty Images

Charles (trái) đi xe go-cart với anh trai là Hoàng tử Edward và em gái, Công chúa Anne, vào khoảng năm 1969. Ảnh: Getty Images

Charles tham dự một hội nghị với cha mình vào tháng 11 năm 1970. Ảnh: Getty Images

Charles đi săn ở Kenya vào tháng 2 năm 1971. Ảnh: Getty Images

Charles chuẩn bị bắn bazooka khi đến thăm doanh trại quân đội ở Tây Berlin vào tháng 10 năm 1972. Ảnh: Getty Images

Charles trong chuyến thăm Canada vào tháng 7 năm 1977. Ảnh: Getty Images

Charles trong một sự kiện cưỡi ngựa ở Cirencester (Anh) vào tháng 4 năm 1978. Ảnh: Getty Images

Charles, với tư cách là đại tá, đến thăm Trung đoàn Cheshire ở Canterbury (Anh) vào tháng 11 năm 1978. Ông phục vụ trong Hải quân Hoàng gia từ năm 1971 đến năm 1976, và vào năm 2012, Nữ hoàng Elizabeth II đã phong cho ông cấp bậc năm sao danh dự trong hải quân, lục quân và không quân. Ảnh: Getty Images

Charles và Camilla Parker Bowles được nhìn thấy cùng nhau vào khoảng năm 1979. Họ hẹn hò vào những năm 70 và cuối cùng kết hôn vào năm 2005. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của cả hai. Cuộc hôn nhân đầu tiên của họ kết thúc bằng ly hôn. Ảnh: Getty Images

Charles bên ngoài Taj Mahal ở Ấn Độ năm 1980. Ảnh: Getty Images

Charles và Công nương Diana dời một bệnh viện ở London với đứa con đầu lòng của họ là hoàng tử William, vào tháng 7 năm 1982. Ảnh: Getty Images

Charles, Diana và hai con trai của họ, William và Harry, trong một sự kiện kỷ niệm Ngày V-J ở London, tháng 8 năm 1995. Cặp đôi ly hôn một năm sau đó. Ảnh: Getty Images

Charles và các con trai dành thời gian bên nhau tại lâu đài Balmoral ở Balmoral, Scotland, vào tháng 8 năm 1997. Ảnh: Getty Images

Charles kết hôn với Camilla Parker Bowles vào tháng 4 năm 2005. Ảnh: Getty Images

Nữ hoàng Elizabeth II trao tặng Charles Huân chương Danh dự Victoria của Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia trong chuyến thăm Triển lãm hoa Chelsea ở London vào tháng 5 năm 2009. Ảnh: Getty Images

Charles và Nữ hoàng Elizabeth II trên ban công Cung điện Buckingham sau khi Hoàng tử William kết hôn với Kate Middleton vào tháng 4 năm 2011. Ảnh: Getty

Các thành viên của gia đình hoàng gia chụp ảnh tại Cung điện Buckingham vào tháng 12 năm 2016. Từ trái là Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall; Hoàng tử Charles; Nữ hoàng Elizabeth II; Hoàng tử Philip; Hoàng tử William; và Catherine, Nữ công tước xứ Cambridge. Ảnh: Getty Images

Từ trái sang, Thái tử Charles, Hoàng tử Andrew, Nữ công tước Camilla và Nữ hoàng Elizabeth II xem một chiếc cầu vượt của Lực lượng Không quân Hoàng gia vào tháng 7 năm 2018. Ảnh: Getty

Charles tháp tùng con dâu Meghan Markle tại lễ kết hôn với Hoàng tử Harry vào tháng 5/2018. Ảnh: AP

Charles cùng các thành viên trong gia đình chụp ảnh chân dung chính thức để đánh dấu sinh nhật lần thứ 70 của ông. Charles bế cháu trai của mình là Hoàng tử George trong khi Camilla ngồi cạnh cô cháu gái, Công chúa Charlotte. Ảnh: AP

Nhà vua phát biểu trong Phòng ngai vàng tại Cung điện St James tại Hội đồng Đăng quang ở Luân Đôn vào tháng 9 năm 2022. Ông chính thức được xưng là Vua. Tham gia lễ đăng quang cùng ông là con trai, Hoàng tử William và vợ Camilla, Nữ hoàng Consort cùng khách mời. Ảnh: AP

Charles đọc bài diễn văn đầu tiên với tư cách là Vua từ Cung điện Buckingham. "Như chính Nữ hoàng đã cống hiến với lòng tận tụy kiên định, giờ đây tôi cũng long trọng cam kết rằng, trong suốt thời gian còn lại mà Chúa ban cho tôi, tôi sẽ duy trì các nguyên tắc Hiến pháp ở quốc gia chúng ta", ông nói. Ảnh: AP

Charles ghi lại bài phát biểu Giáng sinh đầu tiên của mình vào tháng 12 năm 2022. Bài phát biểu được phát vào Ngày Giáng sinh trên khắp Vương quốc Anh. Ảnh: AP

Nhà vua Charles III tại Cung điện Buckingham vào tháng 3 năm 2023. Ảnh: Getty

Hương Giang (tổng hợp)