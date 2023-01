Chuyên gia Thụy Điển cảnh báo về các đợt nắng nóng tại châu Âu

Khách du lịch di chuyển dưới thời tiết nắng nóng tại Athens, Hy Lạp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các đợt nắng nóng như những đợt bao trùm châu Âu trong những năm gần đây chắc chắn sẽ trở nên thường xuyên hơn và dữ dội hơn, gây tác động rất lớn.

Phó giáo sư về khoa học môi trường và giảng viên cao cấp về biến đổi khí hậu tại Đại học Uppsala (Thụy Điển) Mikael Karlsson, ngày 4/1 đã đưa ra cảnh báo trên khi bình luận về các đợt nắng nóng gần đây ở châu Âu.

Trong bình luận trên Đài truyền hình Thụy Điển (SVT), ông Karlsson nêu rõ: “Điều đáng lo ngại là chúng ta thấy tác động (của các đợt nắng nóng) dữ dội hơn so với những gì chúng ta hình dung cách đây 10 năm. Đợt nắng nóng gần đây nhất đã đẩy nhiệt độ (trong mùa Đông) lên trên 19 độ C ở Ba Lan và Cộng hòa Séc và gần 17 độ C ở Hà Lan."

Trong khi đó, nhà khí tượng học của SVT, Tora Tomasdottir nhận định việc nhiều kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ trong một thời gian ngắn như vậy là rất bất thường.

Theo ông Karlsson, các kỷ lục nhiệt độ tiếp theo rất có thể sẽ bị phá vỡ trong những năm tới do hình thái thời tiết khắc nghiệt trở nên thường xuyên hơn.

Trong khi trên toàn châu Âu ghi nhận một mùa Đông ấm lịch sử thì khu vực Bắc Mỹ phải vật lộn với nhiệt độ đóng băng và tuyết rơi dày.

Phó giáo sư Karlsson cho rằng chi phí để ứng phó với biến đổi khí hậu có thể sẽ cao hơn so với các ước tính trước đây. Ông nói: “Biến đổi khí hậu có lẽ là (thảm họa) tốn kém nhất mà loài người từng gây ra. Cái giá phải trả tương đương với cái giá của một cuộc chiến tranh thế giới.”

Tại Italy, Liên đoàn nông nghiệp quốc gia Coldiretti cho biết một mùa Đông khô và ấm bất thường có thể tác động nghiêm trọng đến ngành nông nghiệp và du lịch của nước này.

Theo báo cáo nghiên cứu được Coldiretti công bố ngày 4/1, thời tiết ấm áp là điều được các nhà hoạch định chính sách năng lượng hoan nghênh vì làm giảm lo ngại về một mùa Đông dài và lạnh giá có thể gây thêm căng thẳng cho các mạng lưới năng lượng của Italy, vốn đang hoạt động chật vật do giá dầu và khí đốt tăng cao và những lo ngại về gián đoạn nguồn cung.

Tuy nhiên, Coldiretti cho biết thời tiết ấm áp trong mùa Đông này đặc biệt có hại sau khi Italy trải qua đợt nắng nóng kỷ lục và hạn hán trong mùa Hè vừa qua, với lượng mưa giảm hơn 30% so với những năm trước. Điều này đã khiến nguồn cung nước tự nhiên ở Italy giảm xuống mức thấp “nguy hiểm” và không thể phục hồi do lượng mưa thấp hơn bình thường trong mùa Đông. Đây là nguyên nhân khiến mùa màng sẽ gặp rủi ro vào cuối năm nay.

Thời tiết ấm áp của mùa Đông đang khiến một số loại cây trồng như mai dương và chanh ra hoa sớm. Điều này có nghĩa là cây trồng dễ bị thiệt hại do các đợt lạnh sắp diễn ra trong những tuần tới, từ đó có thể “ảnh hưởng nghiêm trọng đến vụ thu hoạch trong tương lai.”

Coldiretti cho biết ngành du lịch của Italy cũng đang chịu tác động của một mùa Đông ấm áp, với lượng tuyết rơi thấp hơn ảnh hưởng đến các hoạt động trên núi.

Theo ước tính của Coldiretti, những hậu quả trực tiếp và gián tiếp của biến đổi khí hậu khiến ngành nông nghiệp Italy thiệt hại 6 tỷ euro (6,4 tỷ USD) trong năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)