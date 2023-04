Chính phủ Australia cấm TikTok trên các thiết bị của chính phủ

Ảnh: Reuters

Ngày 4/4, Tổng Chưởng lý Australia Mark Dreyfus cho biết Chính phủ nước này sẽ cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ do lo ngại rò rỉ dữ liệu người dùng và kèm theo đó là những rủi ro đối với an ninh quốc gia .

Theo Tổng Chưởng lý Dreyfus, Chính phủ Australia sẽ phê duyệt một số miễn trừ đối với lệnh cấm này tùy theo từng trường hợp cụ thể, nếu “các biện pháp giảm thiểu nguy cơ an ninh được áp dụng một cách phù hợp”.

Khi lệnh cấm trên được triển khai, Australia sẽ trở thành thành viên cuối cùng của liên minh an ninh tình báo Five Eyes (gồm cả Mỹ, Anh, Canada và New Zealand) thực hiện lệnh cấm TikTok trên các thiết bị công vụ.

TikTok thuộc sở hữu của Tập đoàn ByteDance, nổi tiếng với các video ngắn, vui nhộn. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rằng TikTok có thể đã chia sẻ với bên thứ ba những dữ liệu mà ứng dụng này thu thập được từ hơn 1 tỷ người dùng thường xuyên trên toàn cầu.

TS (Theo Reuters)