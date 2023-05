Bão Mocha sắp đổ bộ vào Myanmar, 2 triệu người có nguy cơ bị ảnh hưởng

Bão Mocha được xếp vào mức Đỏ. (Nguồn: Indiatodayne)

Các tổ chức khí tượng sở tại và quốc tế đều đồng loạt cảnh báo bão Mocha có thể gây thiệt hại cho hơn 2 triệu người ở Myanmar khi đổ bộ quốc gia Đông Nam Á vào ngày 14/5.

Ngày 11/5, Hệ thống điều phối và cảnh báo thảm họa toàn cầu (GDACS) đã xếp bão Mocha, hình thành ngoài khơi Vịnh Bengal , vào mức Đỏ.

Một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin công tác sơ tán đang được tiến hành khẩn trương ở những khu vực có thể chịu ảnh hưởng bão nặng nhất như Kyauk Phyu và Sittwe của bang Rakhine.

GDACS dự báo gần 1 triệu người ở bang Rakhine, hơn 170.000 người ở vùng Magway và hơn 440.000 người ở bang Sagaing sẽ bị ảnh hưởng. Các bang khác cũng sẽ có gió mạnh và mưa lớn, bao gồm bang Chin, vùng Ayeyawady và Yangon.

Cục Khí tượng Myanmar dự báo bão Mocha sẽ thể hiện sức tàn phá dữ dội nhất tại các khu vực Kyauk Phyu của bang Rakhine và Cox Bazaar của quốc gia Nam Á Bangladesh vào ngày 14/5.

Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo bão chung và Cục Khí tượng Ấn Độ ước tính rằng khi bão đổ bộ, tốc độ gió duy trì sẽ ở mức 175-185 km/h.

Hiện tại dù bão chưa vào nhưng tại trung tâm kinh tế Yangon của Myanmar đã có mưa lớn, gây tắc đường và ngập lụt. Thị trấn Kalaw ở bang Shan cũng xảy ra mưa lớn bất ngờ khiến các con lạch và suối tràn bờ, làm 72 nhà tạm của công nhân bị ngập hoàn toàn.

Theo dự báo của Cục Khí tượng Thái Lan ngày 12/5, do ảnh hưởng của bão Mocha, nhiều khu vực ở Thái Lan sẽ có mưa to đến rất to trong các ngày từ ngày 12-15/5. Đáng chú ý, ngày bầu cử 14/5 cũng được dự báo xảy ra mưa to tại nhiều nơi.

Cục Khí tượng Thái Lan đã khuyến cáo các tàu nhỏ ở biển Andaman nên ở lại bờ từ ngày 13-16/5, do biển động với sóng cao 2-3 mét. Người dân sống ở chân núi hoặc gần các tuyến đường thủy tự nhiên được khuyến cáo đề phòng lũ quét và nước tràn.

47 tỉnh trên khắp Thái Lan, ngoại trừ miền Nam, được dự báo sẽ có mưa liên tục trong ngày 12/5 do gió Nam và Đông Nam đang thổi qua miền Bắc Thái Lan.

Dự báo đến 5h ngày 13/5, khoảng 70% các tỉnh Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa dông. 60% diện tích thủ đô Bangkok và các vùng ngoại vi dự kiến sẽ có mưa, với những cơn mưa rào lớn ở một số khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)