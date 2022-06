Anh tưng bừng kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi

Hàng triệu người dân ở Vương quốc Anh và trên khắp thế giới đã sẵn sàng cho Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi, khi các kênh truyền hình và phóng viên đổ xô đến London để đưa tin về sự kiện trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày vào dịp cuối tuần này.

Nữ Hoàng Elizabeth II trong chuyến thăm Trường đại học Edinburgh ở Scotland ngày 1/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với 200.000 sự kiện địa phương và tiệc đường phố, Đại lễ mở màn vào sáng 2/6 theo giờ địa phương bằng Lễ diễu hành của Quân đội hoàng gia Anh ( Trooping the Colour ) ở thủ đô London với sự tham gia của 1.450 binh sỹ thuộc Ngự lâm quân và Biệt đội pháo binh hoàng gia Anh, và 400 nhạc công quân đội.

Nghi lễ hàng năm Trooping the Colour năm nay được tiến hành với nghi thức đầy đủ sau hai năm bị thu hẹp đáng kể do đại dịch COVID-19.

Xuất phát từ Cung điện Buckingham , Lễ diễu hành đi dọc đại lộ the Mall đến tổng hành dinh Horse Guards của Hộ kỵ binh Hoàng gia Anh tại Westminter.

Buổi lễ có sự góp mặt của các thành viên hoàng gia diễu hành trên lưng ngựa và xe ngựa.

Kết thúc Lễ diễu hành là màn bay biểu diễn của Không quân Hoàng gia Anh dưới sự chứng kiến của các thành viên hoàng gia Anh từ ban công Điện Buckingham.

Khoảng 7.000 người có vé sẽ theo dõi Lễ diễu hành từ khán đài Tổng hành dinh Hộ kỵ binh Hoàng gia, trong khi 7.000 thành viên khác của Cộng đồng Lực lượng Vũ trang được Quân đoàn Hoàng gia Anh mời sẽ xem Trooping the Colour từ Đài tưởng niệm Nữ hoàng Victoria.

Tối cùng ngày, 3.000 đèn đèn hiệu chào mừng Đại lễ được thắp sáng ở khắp Vương quốc Anh, quần đảo Channel, đảo Man và các lãnh thổ hải ngoại của Anh.

Các màn hình lớn phát sóng trực tiếp các sự kiện được đặt tại Đại lộ The Mall ở London, Công viên Princes Street ở Edinburgh, Scottland, và Công viên Bute ở Cardiff, Wales. Người dân cũng có thể xem tại nhà các sự kiện được phát sóng trên BBC, Sky và ITV.

Các sự kiện chính thức khác của Đại lễ gồm Lễ tạ ơn tại nhà thờ St Paul ở London vào ngày 3/6 và Bữa tiệc Bạch kim tại Cung điện do Nữ hoàng chủ trì và cuộc đua ngựa the Derby tại trường đua Epsom Down ở Surrey thuộc đông nam nước Anh vào ngày 4/6.

Vào ngày cuối cùng của Đại lễ sẽ diễn ra màn trình diễn Đại lễ bạch kim với sự tham gia của hơn 10.000 người, biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật sân khấu, thể thao, hóa trang nhằm tái lhiện các dẫu mốc quan trọng trong 70 năm trị vì của Nữ hoàng.

Cùng ngày, Bữa trưa lớn mừng Đại lễ bạch kim sẽ được tổ chức trên toàn quốc, với hơn 60.000 người đăng ký tham dự.

Trên toàn khối thịnh vượng chung và phần còn lại của thế giới, hơn 600 Bữa trưa lớn dự kiến cũng được tổ chức tại hơn 80 quốc gia - từ Greenland đến New Zealand

Chính phủ đã cho phép kéo dài thời gian mở cửa tại các quán rượu và quán bar ở England và xứ Wales để người dân mừng Đại lễ.

Bộ trưởng Văn hóa Anh Nadine Dorries cho biết trong 70 năm trị vì, Nữ hoàng Elizabeth II là biểu tượng về việc trở thành một người dân Anh có ý nghĩa như thế nào, khẳng định sự lãnh đạo kiên định và sự phục vụ không mệt mỏi của bà là nguồn cảm hứng cho nhiều người.

Đại lễ là sự tôn vinh xứng đáng dành cho Nữ hoàng vì sự phục vụ của bà đối với người dân Anh và Khối thịnh vượng chung.

Nữ hoàng Elizabeth II thừa kế ngai vị ngày 6/2/1952, sau khi Vua cha George băng hà.

Ở tuổi 95, bà vẫn đảm nhận trọng trách chính thức của Hoàng gia Anh, nhưng ít xuất hiện trước công chúng sau khi phải nhập viện hồi tháng 10/2021.

Theo AFP