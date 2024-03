Anh sẽ sửa luật để cấm chính phủ nước ngoài sở hữu các tờ báo

Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu tại phiên họp Hạ viện ở London. (Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN)

Nguồn tin báo chí Anh cho biết, chính phủ của Thủ tướng Rishi Sunak sẽ thay đổi luật để cấm các chính phủ nước ngoài sở hữu, gây ảnh hưởng hoặc kiểm soát các tờ báo của Anh, một động thái được cho là sẽ đe dọa thương vụ thâu tóm hai tờ báo Telegraph và Spectator do Abu Dhabi đứng sau.

Chính phủ Anh dự kiến sẽ công bố sửa đổi của mình khi bắt đầu cuộc tranh luận tại Hạ viện vào cuối ngày 13/3, qua đó trao cho các bộ trưởng quyền ngăn chặn thỏa thuận mua bán nói trên.

Một phát ngôn viên của Phố Downing nói với hãng tin này rằng chính phủ sẽ đưa ra lập trường của mình trong một cuộc tranh luận vào cuối ngày hôm nay.

Sky News đưa tin, cam kết cấm quyền sở hữu nhà nước nước ngoài đối với các ấn phẩm truyền thông quốc gia sẽ được đưa ra trong bản sửa đổi lần thứ ba của Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số, hiện đang được quốc hội xem xét thông qua. Các bộ trưởng dự kiến sẽ đưa ra sửa đổi luật ngay trong tuần tới.

Thương vụ thâu tóm Telegraph và Spectator của Redbird-IMI, một liên doanh Mỹ-Abu Dhabi do Sheikh Mansour, phó Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sở hữu 75%, đã gây ra những làn sóng phản đối từ các chính trị gia và nhà báo với lý do thỏa thuận này đe dọa tự do báo chí.

Các cơ quan quản lý truyền thông và cạnh tranh của Vương quốc Anh đã đệ trình báo cáo về thương vụ này lên chính phủ vào ngày 12/3, để Bộ trưởng Văn hóa, truyền thông và thể thao Lucy Frazer quyết định xem liệu việc mua bán này có được phép tiến hành hay không./.

