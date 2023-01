Anh chưa đưa được vệ tinh lên vũ trụ sau “một sự cố bất thường”

Vụ đưa vệ tinh lên vũ trụ của Anh thất bại. (Nguồn: Virgin Orbit)

Anh chưa thể trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên phóng vệ tinh vào vũ trụ , sau khi sáng 10/1 (giờ Việt Nam), công ty khai phá không gian Virgin Orbit xác nhận “một sự cố bất thường” đã khiến tên lửa mang vệ tinh không thể tiếp cận quỹ đạo và theo đó dự án Start Me Up đã thất bại.

Trước đó, máy bay Boeing 747 được hiệu chỉnh (gắn tên lửa dưới cánh) mang tên “Cosmic Girl” đã xuất phát từ thị trấn Newquay ở Tây Nam nước Anh ngày 9/1, hướng tới Đại Tây Dương và mang theo tên lửa LauncherOne cùng 9 vệ tinh.

Ban đầu Virgin Orbit thông báo tên lửa LauncherOne đã chạm quỹ đạo Trái Đất. Tuy nhiên, sau đó công ty này đưa ra thông báo mới: “Dường như có điều gì đó bất thường ngăn chúng ta tiếp cận quỹ đạo. Chúng tôi đang tiếp tục đánh giá thông tin.”

Start Me Up là dự án phóng vệ tinh đầu tiên từ đất châu Âu. Sứ mệnh này vốn được kỳ vọng là sự khởi đầu cho kỷ nguyên không gian mới cho Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, lần phóng thất bại này đã giáng thêm một đòn vào tham vọng không gian của châu Âu, sau khi sứ mệnh phóng tên lửa Vega-C (do Italy sản xuất) mang theo 2 vệ tinh do Airbus chế tạo từ vùng lãnh thổ Guiana thuộc Pháp cũng không thành công, chỉ ít phút sau khi rời bệ phóng hồi cuối tháng trước.

Công ty Virgin Orbit do tỷ phú Anh Richard Branson sáng lập năm 2020. Sau khi thất bại trong lần phóng ngày 9/1, dự án Start Me Up sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch phóng dự phòng từ giữa đến cuối tháng này./.

Theo Reuter/TTXVN