​Gần 100 người tử vong do nắng nóng khắc nghiệt tại Ấn Độ

Một người dân bang Uttar Pradesh, Ấn Độ phải té nước lên mặt để giải nhiệt. (Nguồn: AP)

Ngày 18/6, giới chức Ấn Độ cập nhật thông tin mới nhất về thiệt hại về người do nắng nóng gây ra, theo đó trong vài ngày qua đã ghi nhận ít nhất 96 người tử vong tại hai bang đông dân nhất nước là Uttar Pradesh (54 người) và Bihar (42 người).

Theo giới chức Ấn Độ, phần lớn những người tử vong là người trên 60 tuổi và có bệnh lý nền . Nắng nóng nghiêm trọng có thể là nguyên nhân khiến bệnh trở nặng hơn.

Huyện Ballia, cách Lucknow - thủ phủ của bang Uttar Pradesh - 300km về phía Đông Nam, là nơi ghi nhận tất cả 54 ca tử vong do nắng nóng của bang.

Trong 3 ngày qua, các bệnh viện tại đây đã tiếp nhận hơn 300 bệnh nhân nhập viện do các bệnh liên quan đến nắng nóng.

Do tình hình nghiêm trọng, cơ quan chức năng địa phương đã yêu cầu các nhân viên y tế không nghỉ phép và cung cấp thêm giường bệnh trong khu cấp cứu để đáp ứng lượng bệnh nhân ngày càng đông.

Phần lớn các ca nhập viện là người trên 60 tuổi, có các triệu chứng như sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy, khó thở và gặp các vấn đề về tim mạch.

Hiện huyện Ballia cùng với khu vực miền Trung và Đông Uttar Pradesh đang trải qua những ngày nắng nóng khắc nghiệt.

Trong ngày 18/6, nhiệt độ cao nhất đo được tại đây lên tới 43 độ C, cao hơn 5 độ C so với bình thường. Trong khi đó, độ ẩm là 25%, càng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Theo ông Atul Kumar Singhm - nhà khoa học thuộc Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), nhiệt độ ở toàn bang Uttar Pradesh đang cao hơn mức bình thường. IMD cảnh báo tình trạng nắng nóng tại bang này sẽ còn kéo dài đến ngày 19/6.

Ở Bihar, miền Đông Ấn Độ, nắng nóng như thiêu đốt đã bao trùm khắp các địa phương của bang, khiến 42 người tử vong trong hai ngày qua.

Trong số các trường hợp tử vong, có 35 trường hợp ghi nhận tại hai bệnh viện ở Patna - thủ phủ của bang. Tại đây cũng đang điều trị cho hơn 200 bệnh nhân bị tiêu chảy và nôn mửa.

Ngày 17/6, Patna ghi nhận mức nhiệt 44,7 độ C. Chính quyền bang Bihar đã khuyến cáo người trên 60 tuổi và có bệnh nền không nên ra ngoài đường vào ban ngày.

Tháng 4, 5 và 6 là 3 tháng nóng nhất vào mùa Hè ở Ấn Độ . Nhưng trong 10 năm qua, thời tiết nắng nóng càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Trong các đợt nắng nóng, quốc gia Nam Á này thường bị thiếu nước trầm trọng, với hàng chục triệu người trong số hơn 1,4 tỷ người thiếu nước sinh hoạt.

Hồi tháng 4, nắng nóng đã khiến 13 người tử vong sau khi tham dự một sự kiện ở thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ và khiến một số bang phải đóng cửa tất cả các trường học trong một tuần./.

(TTXVN/Vietnam+)