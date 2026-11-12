Thanh Hóa tham dự Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 - AgroViet 2026

Sáng 12/11, tại thành phố Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khai mạc Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 - AgroViet 2026. Tham dự hội chợ, tỉnh Thanh Hóa trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, thu hút sự quan tâm của khách hàng trong và ngoài nước.

Quang cảnh lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 - AgroViet 2026.

Hội chợ AgroViet 2026 có sự tham gia của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp với 250 gian hàng tiêu chuẩn; trong đó có 150 gian hàng đến từ 26 tỉnh, thành phố trong nước và 100 gian hàng của các doanh nghiệp nước ngoài như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ...

Diễn ra trong 4 ngày, từ 12-15/11/2026, với chủ đề “Phát huy truyền thống - kiến tạo tương lai”, hội chợ là dịp giới thiệu, quảng bá những thành tựu tiêu biểu, kết quả nổi bật và các định hướng lớn trong phát triển nông nghiệp, môi trường.

Tham dự hội chợ năm nay, Viện Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa trưng bày, giới thiệu hơn 20 chủng loại sản phẩm nghiên cứu của Viện, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh như: rượu đông trùng hạ thảo, trà đông trùng sen, nấm linh chi, dưa mật, nước mắm, mắm tôm, mắm tép Ba Làng, nem chua Hậu Len, chè Bình Sơn, gạo nếp hạt cau Mường Đủ, gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh, ổi lê Thành Tâm, trứng gà thảo mộc Natafoods, hương bài Thạch Thành, rượu nếp Hương Ngọc..., góp phần quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp với các cơ sở sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Gian trưng bày của tỉnh Thanh Hóa thu hút nhiều lượt khách ghé thăm và mua hàng.

Số lượng sản phẩm phong phú, đa dạng, cách thức bài trí sinh động, đẹp mắt, gian hàng của Viện Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng trong và ngoài nước.

Cũng trong khuôn khổ hội chợ, Viện Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đưa 10 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP trong tỉnh tham dự Hội nghị Kết nối cung cầu do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức, nhằm quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối, thu mua và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

An Thư