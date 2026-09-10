Thanh Hóa làm khách Ninh Bình: Thử thách lớn ở vòng 2 V.League 2026/2027

Sau chiến thắng đầy cảm xúc trước SHB Đà Nẵng ở ngày khai màn LPBank V.League 1-2026/2027, CLB Thanh Hóa sẽ đối mặt với thử thách lớn hơn nhiều khi làm khách trên sân Ninh Bình ở vòng 2, vào lúc 18 giờ ngày 11/9.

CLB Thanh Hóa đã có màn ra quân đầy cảm hứng ở mùa giải mới.

Ba điểm trong ngày ra quân không chỉ giúp đội bóng xứ Thanh có màn khởi đầu thuận lợi, mà còn mang đến những tín hiệu tích cực cho một mùa giải mới với ban lãnh đạo mới cùng những định hướng, triết lý mới.

Đáng chú ý, khoảng 9.000 khán giả đã có mặt trên sân Thanh Hóa, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt và nguồn động lực lớn cho thầy trò HLV Mai Xuân Hợp. Sự hứng khởi ấy đã lâu mới trở lại rõ nét trên các khán đài sân Thanh Hóa.

Tuy nhiên, chiến thắng trước Đà Nẵng mới chỉ là bước khởi đầu. Hành trình phía trước còn rất dài và được dự báo đầy chông gai. Ngay trong nửa đầu lượt đi, Thanh Hóa sẽ lần lượt chạm trán những đối thủ mạnh như Thép Xanh Nam Định, Công an Hà Nội, Thể Công Viettel và gần nhất là Ninh Bình.

Lịch thi đấu giai đoạn lượt đi của CLB Thanh Hóa. Ảnh: Thanh Hoa Football Club

Nếu Đà Nẵng là đối thủ vừa tầm để Thanh Hóa khởi đầu mùa giải thì Ninh Bình là một bài kiểm tra hoàn toàn khác.

Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã gây ấn tượng mạnh ngay vòng đấu đầu tiên khi đánh bại Hải Phòng 4-1 ngay tại Lạch Tray. Sở hữu đội hình có chiều sâu với nhiều tuyển thủ quốc gia, Ninh Bình đang cho thấy tham vọng lớn ở mùa giải năm nay.

Tiền đạo người Brazil Lucao Vinicius (phải) là cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía đội chủ nhà Ninh Bình. Ảnh: Ninh Bình FC

Lucao với cú hat-trick ở trận ra quân là mối đe dọa rõ ràng nhất, bên cạnh những cái tên chất lượng như Đức Chiến, Hoàng Đức hay thủ môn Đặng Văn Lâm.

Dẫu vậy, trước cuộc tiếp đón Thanh Hóa, Ninh Bình cũng phải đón nhận thông tin không vui về lực lượng. Hoàng Đức đang phải điều trị chấn thương rách cơ kheo và theo HLV Chu Đình Nghiêm cần khoảng 2-3 tuần để hồi phục. Điều đó đồng nghĩa tiền vệ này chắc chắn vắng mặt ở vòng 2 và vòng 3.

Đây là tổn thất đáng kể đối với Ninh Bình, bởi Hoàng Đức không chỉ là một trong những cầu thủ có chất lượng chuyên môn hàng đầu đội hình mà còn mang đến khả năng kiểm soát, tổ chức và tạo đột biến ở khu vực giữa sân. Sự vắng mặt của anh phần nào làm giảm sức mạnh của đội chủ nhà và mở ra thêm cơ hội cho Thanh Hóa trong cuộc đối đầu sắp tới.

HLV Mai Xuân Hợp đánh giá cao đối thủ.

Tất nhiên, Ninh Bình vẫn còn nhiều phương án thay thế và sở hữu lực lượng đủ dày để duy trì sức mạnh. Vì thế, đây không phải trận đấu mà đội bóng xứ Thanh có thể trông chờ vào việc đối thủ thiếu người để hy vọng giành điểm.

HLV trưởng Mai Xuân Hợp đánh giá rất cao Ninh Bình, đồng thời dành sự tôn trọng đặc biệt cho HLV Chu Đình Nghiêm, người theo ông có cá tính và sở hữu nhiều mảng miếng chiến thuật. Nhà cầm quân của Thanh Hóa cho biết đội bóng sẽ có cách riêng để nhận diện điểm mạnh của đối phương, tìm phương án hạn chế sức mạnh của Ninh Bình và cải thiện chính mình qua từng trận đấu.

Nguyễn Văn Tùng (áo vàng) và các đồng đội quyết tâm cao ngay từ đầu mùa giải.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện qua chia sẻ của tiền đạo Nguyễn Văn Tùng sau trận thắng Đà Nẵng: “Thanh Hóa đã “bật chế độ sinh tồn” ngay từ đầu mùa giải”.

Đó có lẽ cũng là tâm thế phù hợp nhất của đội bóng xứ Thanh trong chuyến làm khách tại Ninh Bình. Lợi thế sân nhà, chất lượng đội hình và màn trình diễn ấn tượng ở vòng mở màn vẫn giúp đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm được đánh giá cao hơn. Nhưng việc thiếu Hoàng Đức ít nhiều khiến cán cân sức mạnh thu hẹp lại.

Thanh Hóa sẽ cần một thế trận chặt chẽ, hạn chế tối đa không gian hoạt động của Lucao, đồng thời tận dụng tốt những tình huống chuyển trạng thái và các cơ hội có được.

Sau chiến thắng trước Đà Nẵng, đội bóng xứ Thanh đã có thêm niềm tin. Còn trước Ninh Bình, họ sẽ cần nhiều hơn thế: bản lĩnh, sự tỉnh táo và tinh thần chiến đấu đúng với “chế độ sinh tồn” mà các cầu thủ đã xác định ngay từ đầu mùa giải.

Thử thách phía trước rất lớn, nhưng đây cũng là cơ hội để Thanh Hóa kiểm chứng năng lực thực sự của mình trong mùa giải mới.

Hoàng Sơn