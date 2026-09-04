Công bố các quyết định thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh; Đảng bộ MTTQ, đoàn thể tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Sáng 4/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh công bố, trao các quyết định về kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh Thanh Hóa và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh Thanh Hóa là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy; đồng thời công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra của hai Đảng bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh; tặng hoa chúc mừng đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh Thanh Hóa; tặng hoa chúc mừng đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh Thanh Hóa.

Theo quyết định, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; tặng hoa chúc mừng đồng chí Trưởng ban và các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng thời công bố các quyết định về bổ nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo đó, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Hội nghị cũng nghe báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, việc công bố các quyết định là dấu mốc quan trọng trong quá trình tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, việc thành lập tổ chức mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi tổ chức hoạt động hiệu quả hơn, tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực.

Đối với Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị khẩn trương tổ chức phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành; phân công nhiệm vụ cụ thể trong cấp ủy; ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát và các quy chế phối hợp cần thiết; kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc và thành lập các tổ chức đảng trực thuộc theo thẩm quyền.

Đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, các tổ chức đảng, đảng viên, hồ sơ, dữ liệu và các điều kiện hoạt động của Đảng bộ; bảo đảm quá trình chuyển giao liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ.

Đối với Đảng bộ HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị sớm xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức lãnh đạo phù hợp với vị trí, chức năng, tính chất hoạt động của cơ quan dân cử; vừa bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, gắn công tác xây dựng Đảng với nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri; kịp thời phản ánh, đôn đốc giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân. Qua đó, tăng cường mối liên hệ giữa cơ quan dân cử với Nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị khẩn trương tiếp nhận đầy đủ và triển khai thông suốt các chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận được chuyển giao; phát huy lợi thế của mô hình mới để gắn công tác dân vận chặt chẽ hơn với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả; nắm chắc tình hình Nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội.

Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị khẩn trương ổn định tổ chức, sửa đổi quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sau khi đổi tên; chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh trong giai đoạn chuyển giao, bảo đảm công việc được triển khai liên tục, không để khoảng trống, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và quyết tâm cao, hai Đảng bộ mới thành lập, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí được giao trọng trách sẽ nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.

Minh Hiếu