Thể thao Thanh Hóa chờ tấm huy chương vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Chiều 29/10, hai võ sĩ Muay Thanh Hóa là Nguyễn Thị Hương và Hàn Thị Thúy sẽ bước vào các trận chung kết nội dung đối kháng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, mang theo kỳ vọng giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho thể thao tỉnh nhà.

Nguyễn Thị Hương (áo đỏ) giành chiến thắng ở trận tứ kết hạng 63,5kg nữ.

Ở hạng cân 63,5kg nữ, Nguyễn Thị Hương sẽ gặp Lò Thị Phương đến từ đoàn Sơn La. Với phong độ đã thể hiện, võ sĩ xứ Thanh đứng trước cơ hội lớn chinh phục tấm HCV tại kỳ Đại hội năm nay.

Trong khi đó, Hàn Thị Thúy tranh tài ở hạng cân 60kg nữ. Con đường vào chung kết của võ sĩ này khá thuận lợi khi đối thủ xin bỏ cuộc ở trận bán kết diễn ra chiều 28/10. Đối thủ của cô ở trận chung kết là Đinh Thị Hoa đến từ đoàn Hà Nội.

Hàn Thị Thúy (trái) sẽ tranh tài ở trận chung kết hạng 60kg nữ.

Hàn Thị Thúy là một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển Muay Thanh Hóa hiện nay. Cô từng hai lần liên tiếp giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc các năm 2018 và 2022. Đáng chú ý, ở kỳ Đại hội gần nhất, Thúy đã vượt qua khó khăn về sức khỏe sau ca phẫu thuật dây chằng để bước lên bục cao nhất.

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Muay Thanh Hóa bước vào Đại hội năm nay với không ít thách thức, đặc biệt khi 4/5 võ sĩ tham dự phải thi đấu ở những hạng cân không phải sở trường.

Trước đó, Nguyễn Thị Phương Hậu đã mang về tấm HCĐ đầu tiên cho Muay và thể thao Thanh Hóa tại Đại hội năm nay sau khi dừng bước ở bán kết hạng 57kg nữ.

Hoàng Sơn - Minh Tuấn