Sớm giải quyết vụ việc chồng lấn đất tại MBQH số 83, xã Hoằng Hóa

Đối với nhiều gia đình, có được một mảnh đất để dựng lên ngôi nhà là thành quả của nhiều năm lao động, tích góp. Thế nhưng, tại mặt bằng quy hoạch (MBQH) số 83, trước đây thuộc xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa (cũ) nay là xã Hoằng Hóa, có những hộ dân dù đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), thậm chí đã được UBND xã cấp giấy phép xây dựng (GPXD) nhưng vẫn chưa thể triển khai việc xây dựng do những vướng mắc liên quan đến ranh giới, diện tích và hiện trạng đất.

MBQH số 83 xã Hoằng Hóa đang xảy ra vướng mắc liên quan đến ranh giới, diện tích và hiện trạng đất.

Hồ sơ một đằng, thực tế một nẻo

Thửa đất của gia đình ông Trần Danh Lương thuộc MBQH số 83, được UBND huyện Hoằng Hóa (cũ) cấp GCNQSDĐ từ năm 2009. Sau nhiều năm dành dụm, khi có điều kiện xây dựng nhà ở, gia đình ông Lương bắt đầu hoàn tất các thủ tục cần thiết. Ngày 8/6/2026, UBND xã Hoằng Hóa cấp GPXD số 22/GPXD cho ông xây dựng nhà ở riêng lẻ trên thửa đất số 76, tờ bản đồ số 05A.

Có GCNQSDĐ và GPXD, gia đình ông Lương tưởng rằng ngày khởi công đã ở rất gần. Tuy nhiên, trước khi triển khai, gia đình đề nghị đo đạc, xác định lại ranh giới ngoài thực địa để bảo đảm công trình được xây dựng đúng vị trí. Theo văn bản trả lời của UBND xã Hoằng Hóa đối với trường hợp ông Trần Danh Lương, thửa đất của ông thuộc lô số 35, MBQH số 83 MBQH-UB được Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa (cũ) phê duyệt ngày 4/12/2003. Qua kiểm tra hồ sơ và thực địa, cơ quan chức năng nhận thấy có sự chênh lệch giữa kích thước thể hiện trong hồ sơ và hiện trạng khu vực.

Theo GCNQSDĐ, các lô từ 33 đến 38 có chiều dài cạnh Đông và cạnh Tây là 30m. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy cạnh Tây dài 27,3m, thiếu 2,7m; cạnh Đông dài 24,2m, thiếu 5,8m. Từ kết quả kiểm tra, UBND xã Hoằng Hóa cho biết chưa thể tiến hành các bước tiếp theo cho gia đình ông Lương để triển khai xây nhà theo GPXD.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp duy nhất gặp vướng mắc tại MBQH số 83, tại khu vực này còn có 5 gia đình với 6 lô đất đều được cấp GPXD, như gia đình các ông: Dương Đình Thủy, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2003; Lê Đức Hùng, ở thôn Vinh Sơn mua đất từ năm 2018... Các hộ dân đã được cấp sổ đỏ tại MBQH này đang trong tình cảnh “đứng ngồi không yên” vì lo lắng quyền lợi sẽ bị ảnh hưởng do tình trạng đất đai thiếu hụt, chồng lấn.

Cần có phương án giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền lợi cho người dân

Từ những vướng mắc tại MBQH số 83, vấn đề được đặt ra không chỉ là khi nào một hộ dân được xác định mốc giới để xây nhà, mà rộng hơn là quá trình giao đất và quản lý mặt bằng MBQH số 83 có vấn đề. Đối với các hộ dân, điều họ cần trước hết là thông tin chính xác về vị trí, diện tích và ranh giới thửa đất của mình.

Ông Lê Đức Hùng cho biết: “Tôi mong muốn địa phương, cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt giữa hồ sơ và thực tế; làm rõ nguyên nhân xảy ra sai sót là phát sinh từ quá trình lập quy hoạch, giao đất, xác định mốc giới, đo đạc hay từ một khâu khác. Nếu có tình trạng chồng lấn giữa các thửa đất thì phạm vi ảnh hưởng đến đâu và phương án xử lý đối với từng hộ cụ thể. Thắc mắc của những hộ dân bị ảnh hưởng cần được trả lời bằng kết quả kiểm tra, hồ sơ, số liệu và thời gian cụ thể".

Làm việc với UBND xã Hoằng Hóa về những thắc mắc của các hộ dân tại MBQH 83, chúng tôi được biết, MBQH số 83 được Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa (cũ) phê duyệt ngày 4/12/2003 với tổng số 50 lô đất ở, trong đó có 35 lô đất mặt tiền hướng Tây. Đối với khu vực này, có 18/35 hộ đã xây dựng nhà ở kiên cố.

Ông Cao Như Sơn, công chức địa chính Phòng Kinh tế, UBND xã Hoằng Hóa, cho biết: “Tại thời điểm năm 2003, do điều kiện chưa có máy móc, thiết bị hiện đại, đo vẽ thực hiện bằng tay nên dẫn đến chưa có độ chính xác cao về vị trí các thửa đất. Hơn nữa, tại mặt bằng này có việc đổi vị trí của một số lô đất, nhưng không được điều chỉnh mặt bằng theo đúng quy định, dẫn đến những tồn tại, bất cập và hệ lụy đối với các hộ dân chưa xây nhà tại đây. Phòng Kinh tế, UBND xã Hoằng Hóa được giao tiếp tục kiểm tra diện tích, số lô của toàn bộ MBQH số 83 và các khu vực liền kề để tham mưu phương án giải quyết. UBND xã cũng đã có công văn gửi các sở, ban, ngành để có hướng dẫn giải quyết vụ việc trên, bảo đảm quyền lợi của các hộ dân trong thời gian sớm nhất”.

Mỗi trường hợp có thể có những hồ sơ, hoàn cảnh và nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung là các hộ dân đều mong muốn quyền sử dụng đất của mình được xác định rõ ràng trên thực địa và có thể thực hiện các quyền hợp pháp theo quy định.

Hơn lúc nào hết, người dân mong chờ việc rà soát đầy đủ đối với MBQH số 83; từ đó xác định rõ những điểm chưa thống nhất giữa hồ sơ và hiện trạng, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các khâu liên quan và đưa ra phương án xử lý cụ thể, minh bạch, có căn cứ và có thời hạn rõ ràng. Hơn nữa, việc rà soát toàn bộ mặt bằng cũng góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp giữa các hộ dân và bảo đảm việc quản lý, sử dụng đất được thực hiện đúng quy định.

Bài và ảnh: Nhóm P.V