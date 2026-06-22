“Review 0 đồng” - Cầu nối lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch xứ Thanh

Từ những thước phim ngắn ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên, nét văn hóa đặc sắc đến những câu chuyện đời thường của người dân xứ Thanh, chiến dịch truyền thông “Review 0 đồng - Lan tỏa giá trị xứ Thanh 2026” đang tạo nên một cách làm mới trong quảng bá du lịch trên nền tảng số. Không chỉ giới thiệu điểm đến, chương trình còn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương và những giá trị của vùng đất Thanh Hóa.

Ban Tổ chức ra mắt chương trình truyền thông “Review 0 đồng - Lan tỏa giá trị xứ Thanh 2026”.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi cách du khách tiếp cận thông tin, những video trải nghiệm thực tế trên facebook, tiktok hay youtube ngày càng có sức ảnh hưởng lớn đến quyết định lựa chọn điểm đến. Nắm bắt xu hướng đó, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa đã phối hợp với KOL Nguyễn Quang Thành, admin kênh “Về Xứ Thanh”, triển khai chiến dịch “Review 0 đồng - Lan tỏa giá trị xứ Thanh 2026”, với mục tiêu sản xuất và lan tỏa ít nhất 100 video quảng bá về du lịch, văn hóa và con người Thanh Hóa.

Ngay sau lễ ra mắt, các nhóm sáng tạo nội dung đã bắt đầu hành trình khảo sát thực tế tại nhiều địa phương trong tỉnh. Từ những bãi biển nổi tiếng, các khu du lịch sinh thái, điểm đến cộng đồng, đến làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP hay những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao đều nằm trong danh sách nội dung sẽ được giới thiệu trong chiến dịch. Theo anh Nguyễn Quang Thành, admin kênh “Về Xứ Thanh”, chiến dịch xuất phát từ tình yêu quê hương và mong muốn đóng góp cho hoạt động quảng bá hình ảnh Thanh Hóa bằng chính thế mạnh của những người làm nội dung số.

Điểm đáng chú ý của chiến dịch nằm ở cách tiếp cận gần gũi và giàu tính trải nghiệm. Thay vì chỉ giới thiệu cảnh quan hay các điểm đến nổi tiếng, nhiều nội dung sẽ tập trung kể những câu chuyện về văn hóa, lịch sử, ẩm thực, làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP và cuộc sống của người dân địa phương. Qua đó, người xem không chỉ biết đến một địa danh mà còn có cơ hội cảm nhận sâu hơn những giá trị văn hóa và bản sắc riêng của vùng đất. Đây cũng là xu hướng quảng bá du lịch đang được nhiều địa phương lựa chọn trong thời đại số. Khi nhu cầu trải nghiệm ngày càng được đề cao, du khách không chỉ tìm kiếm những nơi để tham quan, nghỉ dưỡng mà còn mong muốn khám phá những câu chuyện, những nét văn hóa đặc trưng và đời sống bản địa tại mỗi điểm đến.

Với Thanh Hóa, nguồn chất liệu để kể những câu chuyện như vậy rất phong phú. Từ các di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, làng nghề lâu đời đến những bản làng vùng cao hay các sản phẩm đặc trưng của địa phương đều mang trong mình những giá trị riêng. Đây chính là lợi thế để các nhà sáng tạo nội dung xây dựng những sản phẩm truyền thông sinh động, góp phần lan tỏa hình ảnh một Thanh Hóa giàu bản sắc và thân thiện đến đông đảo du khách.

Đồng hành cùng chiến dịch, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa sẽ cung cấp thông tin, tư liệu, định hướng nội dung, hỗ trợ kết nối với các địa phương, doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, chủ thể OCOP và các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan cho các sản phẩm truyền thông.

Ông Phạm Đức Trí, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa cho rằng, việc hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung là xu hướng tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Qua đó có thể đưa du lịch Thanh Hóa đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là hướng quảng bá du lịch Thanh Hóa chủ đạo trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chương trình, nhóm thực hiện sẽ bàn giao cho Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa tối thiểu 100 video chất lượng cao cùng nhiều tư liệu hình ảnh được sản xuất trong quá trình triển khai. Kho dữ liệu này không chỉ phục vụ hoạt động tuyên truyền trước mắt mà còn trở thành nguồn tư liệu quan trọng cho các chương trình xúc tiến du lịch trong tương lai. Đây được xem là cách làm hiệu quả nhằm tận dụng nguồn lực xã hội hóa, đồng thời tạo thêm nhiều sản phẩm truyền thông có giá trị lâu dài.

Trong thời đại số, sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ được quyết định bởi tài nguyên sẵn có mà còn bởi cách những giá trị ấy được kể lại và lan tỏa tới công chúng. Một ngọn thác đẹp, một làng nghề lâu đời hay một món ăn đặc sản sẽ khó tạo dấu ấn nếu không có những câu chuyện đủ sức chạm tới cảm xúc người xem. Với tinh thần đó, “Review 0 đồng - Lan tỏa giá trị xứ Thanh 2026” được xem là hành trình kết nối cộng đồng, khơi dậy tình yêu quê hương và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của xứ Thanh bằng ngôn ngữ của thời đại số.

Bài và ảnh: Hương Quỳnh