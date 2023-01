UBND huyện Nông Cống tuyển dụng viên chức

a) Giáo viên mầm non Hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh giáo viên mầm non Hạng III theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Trong đó yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.