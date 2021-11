Xây dựng trụ sở làm việc cho công an các bản giáp biên giới thuộc tỉnh Hủa Phăn

Ngày 26-11, tại bản Bó, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn và các nhà thầu đã khởi công xây dựng trụ sở làm việc cho công an bản giáp biên giới thuộc tỉnh Hủa Phăn.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về triển khai chủ trương giúp Nước CHDCND Lào xây dựng trụ sở làm việc cho Công an Lào tại các bản, cụm bản giáp biên với Việt Nam, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ xây dựng 32 trụ sở làm việc.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chúc mừng, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Công an hai tỉnh và các nhà thầu đã vượt qua nhiều khó khăn trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 để khảo sát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến hành lễ khởi công xây dựng.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Đây mới là bước khởi đầu, sắp tới còn rất nhiều việc cần phải làm, vì vậy các nhà thầu phải đề cao trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các cam kết trong hợp đồng và các quy định pháp luật của hai nước Việt Nam - Lào để bảo đảm thi công xây dựng công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Công an Việt Nam nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng, Thiếu tướng En ùn A Nông Nút, Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn khẳng định: Sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam và Công an tỉnh Thanh Hóa đối với Công an tỉnh Hủa Phăn là hết sức có ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa lực lượng Công an hai nước, hai tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện Công an 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã tiến hành khởi công xây dựng trụ sở làm việc cho Công an tỉnh Hủa Phăn tại bản Bó, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, tiến tới đồng loạt xây dựng 31 nhà làm việc còn lại.

Đình Hợp