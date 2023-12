Xây dựng tiềm lực quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, các thế hệ ông cha luôn đề ra kế sách “sâu rễ, bền gốc” giữ yên bờ cõi, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Để giữ nước cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân làm nòng cốt.

Diễn tập KVPT là cơ sở kiểm tra, kiểm nghiệm việc xây dựng tiềm lực QP-AN đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ảnh: C.A

Nhìn lại chặng đường lịch sử

Trần Quang Khải (1241-1294) nhà chính trị, quân sự thời Trần từng viết: “Thái bình tu trí lực/ Vạn cổ thử giang san” (Thái bình nên gắng sức/ Non nước ấy ngàn thu). Vua Lê Thái tổ (1385-1433) căn dặn con cháu, muôn dân trăm họ: “Biên phòng hảo vị trù phương lược/ Xã tắc ung tu kế cửu an” (Biên phòng cần có phương lược tốt/ Đất nước phải có kế lâu dài).

Cùng với đó, ông cha ta đã thực hiện nhiều kế sách để “quốc phú, binh cường”, khi đất nước thanh bình thì khuyến khích Nhân dân tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, tạo sức mạnh tổng hợp, làm cơ sở để xây dựng một quân đội vững mạnh; khi đất nước có “biến” thì ưu tiên tập trung cho việc “binh”, dập tắt chiến tranh, bảo vệ hòa bình. Như thượng sách giữ nước mà Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1231-1300) đã khẳng định: “Thời bình, phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”.

Ngày 2/9/1945, trong lễ Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố với thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Sau kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc về Đền Hùng dâng hương tưởng niệm. Tại đây, nói chuyện với Đại đoàn quân tiên phong trước khi về tiếp quản Thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Có thể khẳng định, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, vượt qua các đế quốc, thực dân hùng cường nhất, Nhân dân Việt Nam đoàn kết để thực hiện việc dựng nước, giữ nước. Qua các hoạt động bang giao, giữ hòa khí với các nước láng giềng, bảo vệ hòa bình, chăm lo xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, thực hiện “khoan thư sức dân” làm kế sâu rễ, bền gốc..., cũng là việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy”.

Phát huy truyền thống lịch sử, đất nước Việt Nam, con người Việt Nam đã không chỉ bảo vệ Tổ quốc đi đến ngày độc lập và thống nhất mà đang dần khẳng định địa vị của Việt Nam trên trường quốc tế.

Xây dựng khu vực phòng thủ

Mặc dù nền kinh tế của nước ta đến nay cơ bản ổn định, an ninh chính trị - xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường; tiềm lực và vị thế đất nước được nâng lên, song các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường... đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó có kết quả về xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT).

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiềm lực trong KVPT, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chủ động đổi mới tư duy, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng tiềm lực KVPT, nhất là tiềm lực chính trị, tinh thần, làm nền tảng xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.

Trong xây dựng KVPT, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đặc biệt chú trọng tham mưu xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần. Bởi đây là yếu tố nền tảng để giữ vững sự ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội (KT-XH) phát triển. Ngoài việc chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh (QP-AN); xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân và LLVT địa phương nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về công tác QP-AN. Từ năm 2019 đến nay, đã có hơn 2.200 buổi thông báo chính trị - thời sự cho trên 168.800 lượt người nghe được tổ chức. Bên cạnh đó, công tác phát triển giáo dục và đào tạo được quan tâm đầu tư; hội đồng giáo dục QP-AN các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn... Nhiều phong trào thi đua yêu nước được tổ chức; các chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách người có công với cách mạng, chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước được thực hiện.

Bộ CHQS tỉnh còn chú trọng gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ. Theo đó, các quy hoạch đề án, chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh và từng địa phương đã chú trọng kết hợp chặt chẽ với QP-AN. Phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân. Trong đó, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn với phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp; phát triển kinh tế biển... Nổi bật là, hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt tuyến Bắc Nam, cảng biển và đường thủy nội địa được đầu tư phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh (nhất là đường liên thôn, liên xã). Nhiều tuyến đường quan trọng mang tính kết nối vùng và khu vực được đưa vào khai thác, nâng cao năng lực hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, góp phần củng cố QP-AN tạo nên sức mạnh tổng hợp của KVPT tỉnh. Mạng lưới y tế phát triển cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt nhiều cơ sở y dược tư nhân đã đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe Nhân dân trong KVPT và sẵn sàng huy động phục vụ quốc phòng. Chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên trách công nghệ thông tin đủ trình độ giải quyết những vấn đề thiết yếu trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ huy, diễn tập KVPT.

Cùng với tiềm lực chính trị và kinh tế, Bộ CHQS tỉnh đã và đang chú trọng xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh, đối ngoại. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt để thực hiện các nhiệm vụ QP-AN trong thời bình và đủ điều kiện tác chiến hiệu quả trong KVPT khi có chiến tranh xảy ra. Đồng thời đấu tranh phòng chống tội phạm, chống khủng bố, bắt cóc con tin, biểu tình chính trị. Đẩy mạnh chỉ đạo hợp tác toàn diện với tỉnh Hủa Phăn, nhất là hợp tác phát triển kinh tế và củng cố QP-AN, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên giới, cột mốc biên giới và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh biên giới, kịp thời phát hiện và chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Song song với việc tổ chức huấn luyện, từ năm 2019 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức diễn tập KVPT cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Thông qua diễn tập, năng lực vận hành cơ chế, khả năng chỉ huy hiệp đồng tác chiến được nâng lên, thế trận phòng thủ được quy hoạch, củng cố liên hoàn, vững chắc đáp ứng yêu cầu tác chiến bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để nâng cao chất lượng xây dựng KVPT vững chắc trên địa bàn tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XVII) về công tác cán bộ. Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoạt động KVPT, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong gương mẫu. Đặc biệt, tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn phát triển KT-XH với QP-AN trong KVPT, gắn phát triển các khu công nghiệp kinh tế trọng điểm với xây dựng tuyến phòng thủ của tỉnh; đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; Thường xuyên tiếp cận ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào lĩnh vực lao động sản xuất nâng cao đời sống Nhân dân và có tích lũy dành cho QP-AN góp phần nâng cao tiềm lực kinh tế trong KVPT.

Tại hội nghị tổng kết diễn tập KVPT tỉnh Thanh Hóa năm 2022, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh, đã khẳng định: Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc diễn tập, các cấp, ngành và LLVT tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện các kế hoạch, phương án tác chiến, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, gắn với tăng cường huấn luyện, luyện tập, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

CHI ANH