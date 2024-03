Tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho hơn 800 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới, ngày 28/3, Công an tỉnh tổ chức 2 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho hơn 800 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, CBCS đang công tác tại các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Công an Thanh Hóa tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho CBCS.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ yếu xoay quanh những kiến thức cơ bản về phòng, chống cháy nổ; các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại gia đình và nơi làm việc; an toàn sử dụng điện, khí gas; cách xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; kỹ năng thoát nạn trong đám cháy; cách sử dụng các phương tiện chữa cháy thông dụng và trả lời các câu hòi, thắc mắc có liên quan đến công tác PCCC và CNCH.

CBCS được hướng dẫn, thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Tại buổi tuyên truyền, các CBCS tham gia chương trình cũng đã được hướng dẫn, thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy; phun nước tiêu điểm; giả định tình huống cháy và hướng dẫn thoát nạn.

Qua buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, kiến thức cũng như kỹ năng về PCCC và CNCH cho lãnh đạo, chỉ huy, CBCS đang công tác tại các phòng Công an tỉnh, góp phần đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại cơ quan, đơn vị, gia đình và chủ động sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ xảy ra. Từ đó lan tỏa phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mỗi công dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC nhằm giảm thiểu tai nạn do cháy, nổ gây ra.

Minh Phương (CTV)