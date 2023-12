Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

“Bộ đội Cụ Hồ” – đó là danh hiệu cao quý, là tình cảm yêu mến, trân trọng dành cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ở chiều ngược lại, chính mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần, ý chí quyết tâm gìn giữ, phát huy, tô thắm thêm truyền thống, phẩm chất cao đẹp, danh hiệu cao quý ấy.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn kêu gọi, hướng dẫn ngư dân đưa tàu, thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: X.M

Trung đoàn 762 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) – mỗi nhịp quân hành thắm tình quân - dân

Là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bên cạnh nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhằm thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, hằng năm, Trung đoàn 762 tổ chức 2 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận vào thời gian “nghỉ đệm” giữa các giai đoạn huấn luyện. Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Chính ủy Trung đoàn 762 cho biết: “Trong các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thực hiện nhiều nội dung, phần việc thiết thực, ý nghĩa giúp địa phương, bà con Nhân dân theo đúng phương châm “gần dân, sát cơ cở”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và thực hiện “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm). Thông qua các hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân”, tăng cường mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân, xây dựng hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh; rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình”.

Thiếu úy Nguyễn Đăng Vinh, Trung đội trưởng Trung đội DKZ, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 chia sẻ: “Khi đã khoác lên mình màu áo lính, chúng tôi đều hiểu và thấm thía hơn ai hết giá trị, sức mạnh của nghĩa tình quân – dân. Vì lẽ đó, khi thực hiện hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 762 nói chung luôn nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm, từ đó nêu cao tinh thần, ý thức trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Những ngày được cùng ăn, cùng ở, cùng làm, được giúp đỡ bà con Nhân dân bằng các việc làm thiết thực là niềm vui, tự hào của mỗi người lính”. Được biết, Thiếu úy Vinh là một trong những cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 được Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành tặng giấy khen trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận và tham gia XDNTM trên địa bàn xã Thành Yên từ ngày 16 đến ngày 30/7/2023.

Đã 2 lần tham gia hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, Trung sĩ Bùi Văn Thuận (25 tuổi, Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762) càng thêm kiên định, quyết tâm theo đuổi ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân ngũ, trở thành người lính thực thụ. Trung sĩ Thuận bộc bạch: “Ban đầu, tôi cũng như nhiều chiến sĩ mới không khỏi cảm giác vừa hồi hộp, háo hức vừa có chút lo lắng, chưa hình dung hết công tác hành quân dã ngoại làm dân vận như thế nào. Tuy nhiên, sau khi được các cấp chỉ huy tổ chức học tập, quán triệt kế hoạch và các nội dung chương trình giáo dục công tác dân vận cùng thực tiễn hoạt động, tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ, cách làm, cảm thấy rất vui vì có thể đóng góp sức mình giúp đỡ bà con Nhân dân. Tấm lòng, tình cảm yêu mến của bà con Nhân dân khiến mỗi người cán bộ, chiến sĩ như được sống trong không khí gia đình”.

Đồn Biên phòng Sầm Sơn – “Lá chắn thép” nơi chân sóng

Bám sát chức năng, nhiệm vụ, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân trong thời kỳ đổi mới, Đồn Biên phòng Sầm Sơn luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nâng cao các mặt công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh trật tự; tích cực tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội địa phương, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc...

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, những năm qua, Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, lực lượng đẩy mạnh, đa dạng các hình thức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đơn vị đã thành lập 2 tổ tuyên truyền lưu động cho các chủ phương tiện có chiều dài trên 15m, vận động 365 chủ phương tiện tham gia ký cam kết về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); phối hợp với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa mở lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng hạng I, II cho 104 học viên trên địa bàn.... Những hoạt động trên đã góp phần quan trọng làm thay đổi từ nhận thức đến hành động của ngư dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi hoạt động đánh bắt thủy, hải sản.

Công tác tuần tra, kiểm soát tại các cửa lạch và trên biển được đảm bảo. Năm 2023, đơn vị đã tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý 18 vụ/18 đối tượng/18 phương tiện với tổng số tiền phạt hơn 1,2 tỷ đồng về các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực hoạt động thủy sản... Cùng với đó, đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện Quảng Xương, UBND TP Sầm Sơn kiện toàn các tổ tự quản an ninh trật tự, tổ tự quản an ninh trật tự bến tàu, thuyền, tổ tàu thuyền an toàn...

“Gần dân, sát dân, bám cơ sở”, những người lính quân hàm xanh trên tuyến biên giới biển thấu hiểu hơn ai hết bao nỗi vất vả, nhọc nhằn, hiểm nguy mà bà con ngư dân phải đối mặt. Vì lẽ đó, công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn luôn được Đồn Biên phòng Sầm Sơn đặc biệt quan tâm, chú trọng. Đơn vị chỉ đạo 2 trạm kiểm soát và cán bộ phụ trách các địa bàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì liên lạc với ngư dân hoạt động trên biển, kịp thời thông báo tình hình, diễn biến thời tiết để ngư dân được biết, chủ động phòng tránh và có phương án vươn khơi đánh bắt hải sản đảm bảo an toàn. Hằng năm, đơn vị phối hợp với địa phương kêu gọi trên 2.500 lượt phương tiện/11.600 lao động vào nơi tránh trú bão an toàn; điều động 20 lượt/150 cán bộ, chiến sĩ tham gia đưa các phương tiện vào nơi tránh trú an toàn. Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã tham mưu cho UBND huyện Quảng Xương, UBND TP Sầm Sơn thành lập Đội tàu thuyền tìm kiếm cứu nạn trên biển; các xã, phường thành lập các đội thường trực ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển khi có tình huống xảy ra, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản của ngư dân. Các năm 2022, 2023, đơn vị tham gia cứu hộ, cứu nạn 18 vụ/25 phương tiện/36 người. Bên cạnh đó, đơn vị thường phối hợp với các ngành, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội như: thay thế cờ và phát cờ Tổ quốc; tặng áo phao, phao cứu sinh, tủ thuốc; tặng nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ, tết, ngày hội biên phòng toàn dân; thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, chương trình “Nâng bước em đến trường – Con nuôi đồn biên phòng”...

28 năm khoác trên mình màu xanh áo lính, nhiều năm công tác tại Đồn Biên phòng Sầm Sơn, Thiếu tá Trịnh Tứ Vượng, nhân viên Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, cán bộ phụ trách địa bàn phường Quảng Tiến chẳng thể nào quên những lần cùng đồng đội lao mình về phía biển trong những đêm mưa gió bão bùng, sóng to gió cả để kịp thời hỗ trợ, cứu vớt ngư dân khi gặp nạn. Thiếu tá Vượng bồi hồi nhớ lại đêm đông lạnh buốt năm 2016, khi anh lần đầu tiên tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn tại Đồn Biên phòng Sầm Sơn. Thời tiết khắc nghiệt, nước kiệt, bè mảng của ngư dân bị mắc cạn, cát vùi lấp. Chứng kiến sự vật lộn của ngư dân trước ranh gới mong manh giữa sự sống và cái chết trong sóng gió biển khơi, cùng tiếng hô hoán “bộ đội cứu chúng tôi với” khiến bất kỳ ai cũng phải xót xa.

Bên bờ vực hiểm nguy, sự xuất hiện của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã trở thành điểm tựa, thắp lên niềm tin, hy vọng, khao khát sống mãnh liệt. Trước tình cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn như quên đi những hiểm nguy, gian khó, chỉ còn lại nghĩa tình quân – dân son sắt, thủy chung kết lại thành ý chí, quyết tâm bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ. Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, đến 4 giờ sáng hôm sau, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã thành công đưa được 10 ngư dân vào bờ an toàn. Thiếu tá Trịnh Tứ Vượng chân thành chia sẻ: “Là một người lính, mệnh lệnh lớn nhất và thiêng liêng nhất là vì Tổ quốc, vì Nhân dân”.

Dẫu trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lớp lớp thế hệ người lính Cụ Hồ vẫn một lòng tiến bước, phục tùng mệnh lệnh từ trái tim - “Vì Nhân dân quên mình/Vì Nhân dân hy sinh”.

Xuân Mạnh