Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới vùng biển tiếp giáp

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, BĐBP tỉnh Nghệ An, ngày 12/3, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn và Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã tổ chức phối hợp tuần tra chung khu vực biển tiếp giáp giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An.

Lực lượng của hai đơn vị tiến hành kiểm soát phương tiện tàu cá trên biển.

Quá trình tuần tra hai đơn vị đã phối hợp tuyên truyền cho 53 chủ phương tiện/195 thuyền viên, phát 195 tờ rơi cho các chủ phương tiện và thuyền viên trên khu vực biển tiếp giáp, nội dung về các hành vi, vi phạm trong khai thác hải sản không khai báo, không theo quy định IUU; tiến hành kiểm tra các loại giấy tờ của các phương tiện trước khi ra khơi khai thác hải sản. Qua tuần tra, kiểm soát, các phương tiện đều chấp hành nghiêm các quy định.

Tổ công tác phối hợp của hai đơn vị phát tờ rơi tuyên truyền PBGDPL cho ngư dân địa bàn giáp ranh.

Trong thời gian qua, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, BĐBP tỉnh Nghệ An luôn duy trì tốt các nội dung phối hợp như: Công tác trao đổi thông tin, thông báo tình hình, định kỳ hàng tháng và đột xuất có văn bản tổng hợp, thông báo cho nhau về tình hình địa bàn, trên biển và tình hình địa bàn có liên quan đến công tác quản lý, vùng biển; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực giáp ranh, tham mưu kịp thời cho chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra. Cùng với đó hai đơn vị cũng đã triển khai và duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tuyên truyền; công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm; chống khai thác IUU; công tác phòng chống bão lụt, diễn tập, PCTT-TKCH,CN,CN,CR; tham mưu phối hợp với chính quyền các địa phương, các lực lượng làm tốt công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn xảy ra trên biển, chủ động thông báo, kêu gọi tàu, thuyền vào nơi trú ẩn an toàn; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới, vùng biển khu vực giáp ranh hai tỉnh.

Quốc Toản (CTV)