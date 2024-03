Những người lính mang quân hàm xanh

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), Báo Thanh Hóa xin gửi tới độc giả một số hình ảnh đẹp của người lính biên phòng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) trên hai tuyến biên giới đất liền, biển đảo xứ Thanh.

Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân..., lực lượng vũ trang Nhân dân làm nòng cốt, bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ, giữ vững biên giới quốc gia.

Những năm qua, những người lính Biên phòng tỉnh Thanh Hóa không ngừng phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh tuyến biên giới đất liền, biển, đảo quê hương.

Những người lính biên phòng vượt đèo cao, suối sâu tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên hai tuyến biên giới.

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Bộ đội biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới, mở đường giao thông vào các bản khó khăn...

...giúp dân phát triển kinh tế, thu hoạch các loại hoa màu, cây trồng vào vụ.

Tham gia dạy các lớp xóa mù, xóa tái mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng.

Trên tuyến biên giới biển, bộ đội biên phòng chung tay thực hiện công tác tuyên truyền cho ngư dân vươn khơi bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương.

Đảm bảo an sinh xã hội, thăm hỏi tặng quà cho người dân vùng biên vào dịp lễ, tết và thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân vùng biên.

Trên hai tuyến biên giới, những người lính biên phòng đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Ngọc Huấn và CTV