Như Xuân: 100% các xã, thị trấn thành lập Chi bộ Quân sự

Việc thành lập các Chi bộ Quân sự trên địa bàn huyện Như Xuân nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Lãnh đạo huyện Như Xuân trao Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã Xuân Hòa.

Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của Chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn; Công văn số 1301-CV/TU, ngày 16/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 493 ngày 30/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thành lập Chi bộ Quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Như Xuân, đến nay trên địa bàn huyện Như Xuân có 16 Chi bộ Quân sự xã, thị trấn đã được thành lập, với tổng số 167 đảng viên.

Chi bộ nhiều đảng viên nhất là Chi bộ Quân sự xã Thượng Ninh với 16 đảng viên, Chi bộ có ít đảng viên nhất là Chi bộ Quân sự xã Thanh Hòa với 5 đảng viên. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Trao Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự thị trấn Yên Cát

Chi bộ Quân sự các xã, thị trấn ra đời cùng với Chi bộ Công an sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ về công tác quân sự, quốc phòng, an ninh tại địa phương, góp phần tăng cường, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc.

Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo các Chi bộ Quân sự khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác năm và toàn khóa, triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đỗ Nguyệt (CTV)