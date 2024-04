Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động

Chiều 10/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) (15/4/1974 - 15/4/2024).

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Phòng Cảnh sát cơ động.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 50 năm lực lượng CSCĐ. 50 năm qua, lực lượng CSCĐ toàn quốc nói chung, CSCĐ Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã không ngừng rèn luyện, nêu cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, chiến đấu mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên cho Tổ quốc và Nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh trình bày diễn văn lễ kỷ niệm.

Bước sang thời kỳ đổi mới, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh không ngừng được xây dựng, củng cố và phát triển vững mạnh về mọi mặt. Cán bộ, chiến sỹ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kỹ, chiến thuật, chính trị, nghiệp vụ, quân sự, võ thuật, đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu là đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế về thăm, làm việc, các sự kiện lớn trên địa bàn, giải quyết các vụ việc đặc biệt phức tạp về an ninh trật tự (ANTT)...

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả phương án, chiến thuật tuần tra, kiểm soát góp phần phòng ngừa, đấu tranh, bắt giữ và chuyển cơ quan chức năng xử lý hàng trăm đối tượng về hình sự, ma túy; tham mưu giải quyết, xử lý các vụ việc tập trung đông người, gây rối ANTT, cưỡng chế thu hồi đất; phối hợp tham gia đấu tranh triệt phá hàng trăm chuyên án lớn, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc mà lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Thanh Hóa đã đạt được.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng CSCĐ cần thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ CSCĐ vững mạnh, giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, làm chủ được các loại trang thiết bị, vũ khí hiện đại, công nghệ cao để sẵn sàng đương đầu, đối phó hiệu quả với các tình huống phức tạp, nguy hiểm. Chủ động nắm chắc tình hình để điều chỉnh, bổ sung các nội dung huấn luyện một cách linh hoạt, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng CSCĐ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động tại lễ kỷ niệm.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CSCĐ, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vững về chính trị, có kỷ luật, kỷ cương. Quan tâm chỉ đạo các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần củng cố hậu phương, tạo niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường phối hợp với các đơn vị khác trong và ngoài ngành để chủ động nắm bắt, trao đổi thông tin, nâng cao khả năng phản ứng và ứng phó với các tình huống an ninh khẩn cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh báo cáo đề xuất Bộ Công an, UBND tỉnh quan tâm, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ hiện đại, đồng bộ cho CSCĐ. Tập trung huy động các nguồn lực, xây dựng đề án, kế hoạch bố trí quỹ đất, đầu tư, xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống doanh trại cho lực lượng CSCĐ, đảm bảo điều kiện về thao trường, bãi tập phục vụ công tác huấn luyện... Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng CSCĐ hiện đại chính quy, tinh nhuệ cả về con người, vũ khí, trang thiết bị.

Tự hào với bề dày truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng tình ủng hộ của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, cùng với những nỗ lực, cố gắng phấn đấu và truyền thống vẻ vang, lực lượng CSCĐ sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất và ngày một lớn mạnh, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng CSCĐ Công an tỉnh Thanh Hóa; thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 5 cá nhân.

Cũng nhân dịp này, 3 tập thể, 5 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 5 tập thể, 19 cá nhân được trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Quốc Hương