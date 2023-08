Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa

Mỗi đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa luôn thấm nhuần lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, lấy khát vọng cống hiến làm lẽ sống, mục tiêu của người lính mang quân hàm xanh.

Chương trình “Tay kéo biên phòng” được Chi đoàn Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát) tổ chức thực hiện thường xuyên trên địa bàn đơn vị quản lý.

Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên BĐBP Thanh Hóa có nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa bàn, tạo môi trường hoạt động sôi nổi, bổ ích cho ĐVTN. Các chuỗi hoạt động điển hình của tuổi trẻ BĐBP tỉnh phải kể đến việc xung kích trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc; phát quang, tu sửa đường tuần tra biên giới; phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên các xã, lực lượng dân quân, công an tổ chức bám nắm tình hình địa bàn để chủ động đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động vi phạm quy chế biên giới; tham gia góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng ĐVTN cùng với đơn vị triển khai 215 cuộc tuần tra đường biên, cột mốc; phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào tuần tra song phương 24 cuộc/576 lượt cán bộ, ĐVTN; tuần tra bờ biển 145 đợt/933 lượt cán bộ, ĐVTN. Trong đấu tranh với các loại tội phạm, ĐVTN trong BĐBP tỉnh đã tham gia bắt giữ, xử lý 92 vụ/107 đối tượng, thu giữ 17.030 viên ma túy tổng hợp, 57,243 gam heroin, 2 kg nhựa thuốc phiện, 10 kg thuốc nổ, 500 kíp nổ và nhiều tang vật khác...

Thượng úy Nguyễn Văn Phương, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Pù Nhi chia sẻ: “Vinh dự và tự hào được mang trên vai quân hàm xanh, bản thân tôi luôn xác định tuổi trẻ là dấn thân và cống hiến. Trong quá trình công tác, tôi luôn nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu, đề xuất với ban chỉ huy đơn vị, chính quyền địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên; đồng thời thực hiện tốt nhiều mô hình “Dân vận khéo”.

Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân khu vực biên giới, vùng biển, thời gian qua ĐVTN thuộc BĐBP tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích, kiên trì bám dân, bám địa bàn, xây dựng cơ sở chính trị, tích cực giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời, xung kích tham gia phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Có thể nói, một trong những mô hình mang dấu ấn riêng của người lính quân hàm xanh là đỡ đầu các em học sinh nghèo hiếu học. Theo đó, lực lượng ĐVTN BĐBP đã duy trì nhận đỡ đầu, chăm sóc 101 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, trong đó có 10 học sinh của nước bạn Lào, mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng; nhận nuôi, hỗ trợ 150 học sinh thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; các chi đoàn trong BĐBP tỉnh đã phối hợp với các nhà hảo tâm xây dựng nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà, tủ sách, xe đạp và cặp sách cho các cháu học sinh nghèo và các đối tượng chính sách, được cấp ủy, chính quyền địa phương, Nhân dân khu vực biên phòng ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ BĐBP tỉnh cũng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng về cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ biên phòng trong thời kỳ mới. Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành đoàn và các tổ chức, doanh nghiệp huy động nguồn lực triển khai thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, như: Tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và “Tiết học biên cương” tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Quan Sơn) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn (Mường Lát). Duy trì và tổ chức có hiệu quả mô hình “Tay kéo biên phòng”, “Ngôi nhà 100 đồng” tại các đơn vị trên hai tuyến biên phòng. Phối hợp tổ chức các buổi lễ phát động ra quân chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, tổ chức cho ĐVTN thu gom rác thải, làm sạch bãi biển trên địa bàn đơn vị quản lý. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân, trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân các xã ven biển.

Đại tá Lê Văn Long, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh khẳng định: “Công tác Đoàn và phong trào thanh niên BĐBP tỉnh luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt kết quả cao, khơi dậy tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo, chủ động của tuổi trẻ trong thực hiện các phong trào, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Từ đây, phát huy ngày càng cao vai trò của tuổi trẻ BĐBP trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan