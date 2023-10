Khai mạc diễn tập KVPT TP Sầm Sơn năm 2023

Sáng 18/10, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) TP Sầm Sơn năm 2023.

Toàn cảnh buổi khai mạc.

Dự và chỉ đạo có Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh và TP Sầm Sơn.

Với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến bảo vệ vững chắc KVPT thành phố”, cuộc diễn tập KVPT TP Sầm Sơn năm 2023 trải qua 2 phần (vận hành cơ chế và thực binh) và 3 giai đoạn huấn luyện, đó là: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Diễn tập KVPT TP Sầm Sơn diễn ra trong 2 ngày (18 và 19/10/2023).

Phát biểu giao nhiệm vụ diễn tập, Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, địa phương đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm gắn với làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập. Đồng chí nhấn mạnh: Diễn tập là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các phòng, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh. Do vậy, Ban Chỉ đạo diễn tập TP Sầm Sơn cần tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị về con người, vũ khí, trang bị, Sở chỉ huy, văn kiện tập bài. Trước khi thực hiện từng nội dung diễn tập phải kiểm tra, rà soát mọi công tác chuẩn bị bảo đảm chu đáo, an toàn; nắm chắc nội dung, nhiệm vụ của tập thể và từng cá nhân, từng vai diễn trong các trạng thái quốc phòng; các nội dung diễn tập phải đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện trong suốt quá trình diễn tập.

Ngọc Lê

(Bộ CHQS tỉnh)