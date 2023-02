Hiệu quả công tác tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ

Chính thức ra mắt từ ngày 1-7-2022, đến nay sau gần 8 tháng hoạt động, các tổ tuần tra vũ trang, kết hợp tuần tra nghiệp vụ theo Kế hoạch 282 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Tổ 282) đã thực sự phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh trấn áp tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, từ ngày 1-7-2022 đến nay, Công an tỉnh và Công an 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã thành lập 64 Tổ 282 bao gồm các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát QLHC về TTXH và lực lượng Công an cơ sở… có nhiệm vụ tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ khép kín trên các tuyến, địa bàn và khu vực trọng điểm.

Trong quá trình tuần tra, các Tổ 282 đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng, huy động phương tiện, thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi hoặc chuẩn bị có hành vi vi phạm pháp luật như: cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; các đối tượng vi phạm về trật tự ATGT đường bộ…

Sau gần 8 tháng ra quân, các Tổ 282 đã phát hiện, xử lý 3.600 vụ, việc vi phạm pháp luật. Trong đó có 19 vụ, 22 đối tượng trộm cắp tài sản; 13 vụ, 25 đối tượng cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng; 3 vụ, 4 đối tượng chống người thi hành công vụ; 33 vụ, 48 đối tượng phạm tội về ma túy; 1 vụ, 2 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; 8 vụ, 11 đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; 7 vụ vi phạm quy định về quản lý cư trú; 5 vụ tàng trữ, sử dụng vũ khí, pháo nổ trái phép; 2 vụ đánh bạc, 1 vụ ném chất bẩn, 1 vụ hủy hoại tài sản; 3.505 vụ việc vi phạm về trật tự ATGT...

Bên cạnh đó, qua công tác tuần tra, các tổ tuần tra đã trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở 5.295 trường hợp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như cảnh giác, phòng ngừa đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác; kịp thời phát hiện, giúp đỡ nhiều trường hợp người dân gặp hoạn nạn, khó khăn, trả lại tài sản cho người mất.

Cùng với công tác tuần tra vũ trang, kết hợp với tuần tra nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng Công an cấp xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã hội và quần chúng Nhân dân tham gia tuần tra Nhân dân, thành lập 1.458 tổ, thực hiện 34.476 ca tuần tra Nhân dân với 62.519 lượt người tham gia. Thông qua đó, đã kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản, phòng ngừa vi phạm pháp luật cho 3.411 cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức; xử lý 3 vụ việc liên quan đến ANTT.

Những kết quả trên đã trực tiếp góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Để phát huy kết quả đạt được, sáng 15-2-2023, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch 282. Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, các đại biểu đã tham luận, nêu lên nhiều giải pháp thiết thực nhằm phát huy tối đa hiệu quả Kế hoạch 282 trong thời gian tới. Trong đó, các đơn vị đều khẳng định việc duy trì tổ chức công tác tuần tra vũ trang, kết hợp tuần tra nghiệp vụ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là một trong những giải pháp cơ bản để phòng ngừa có hiệu quả với các loại tội phạm; mục tiêu của các tổ tuần tra là phòng ngừa tội phạm là chính, kiên quyết xử lý các hành vi có dấu hiệu tội phạm, các trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật...

Tại hội nghị, có 22 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch 282 được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

