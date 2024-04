Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II/2024

Sáng 1/4, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh đã tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II/2024; Nghị quyết lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2024 và Nghị quyết lãnh đạo xây dựng đơn vị điểm an toàn giao thông năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Quý I/2024, Thường vụ Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức lễ ra quân huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đảm bảo chất lượng, an toàn, đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Công tác giao nhận quân nhanh gọn, an toàn, đúng quy định, bảo đảm 100% chỉ tiêu. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, ĐUQS tỉnh quan tâm xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong quý II, ĐUQS tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và các sở, ngành về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương; nắm chắc tình hình địa bàn, diễn tập khu vực phòng thủ các huyện, thị xã, thành phố; công tác xây dựng cơ bản và các công trình chiến đấu; chỉ đạo hoàn thành chương trình huấn luyện chiến sĩ mới; siết chặt kỷ luật, kỷ cương quân đội...

Về thực hiện Nghị quyết lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc đồng bộ, thống nhất, có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng cơ quan, đơn vị. Chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trong LLVT tỉnh có chuyển biến rõ nét. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Phát huy dân chủ, đoàn kết, tạo sự lan tỏa trong xây dựng nền nếp, kỷ luật, kỷ cương gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” ngày càng vững chắc.

Đối với lãnh đạo xây dựng đơn vị điểm về an toàn giao thông năm 2024, ĐUQS tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ; hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Quốc phòng và Quân khu về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu bật những kết quả đạt được và chỉ rõ những nguyên nhân, hạn chế, khuyết điển còn tồn tại, đề ra một số biện pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu ĐUQS tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao trình độ, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

Ngọc Lê (CTV)