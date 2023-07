Đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn giáp ranh, trong những năm qua Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công an các tỉnh trong cụm giáp ranh, gồm: Ninh Bình, Nghệ An, Hòa Bình... cùng bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lực lượng công an huyện Thường Xuân thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình an ninh trật tự khu vực giáp ranh.

Cụm an toàn về ANTT 6 xã giáp ranh giữa 2 huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) và huyện Nho Quan (Ninh Bình) được thành lập và ký kết từ cuối năm 2019 gồm các xã: Thành Công, Thành Minh, Thành Vân (nay là thị trấn Vân Du) huyện Thạch Thành và các xã: Phú Long, Kỳ Phú, Cúc Phương, huyện Nho Quan.

Với đặc điểm chung đều là các xã miền núi và có 2 tuyến Quốc lộ 45, 217B chạy qua thuận lợi cho việc giao thương, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, do trình độ dân trí không đồng đều, đời sống Nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi gia súc; địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, nên các đối tượng hình sự thường lợi dụng để hoạt động tội phạm; tình trạng xâm canh, xâm cư giữa các địa phương cũng như việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế dẫn đến việc tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Xuất phát từ tình hình thực tế đó, việc xây dựng mô hình cụm an toàn về ANTT 6 xã giáp ranh giữa 2 huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) và Nho Quan (Ninh Bình) được các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị trong cụm quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ và gắn với các phong trào khác của địa phương, tạo thành thế trận an ninh Nhân dân vững chắc trong khu vực.

Trong quá trình hoạt động, cụm an toàn về ANTT luôn được cấp ủy, chính quyền chỉ đạo duy trì thường xuyên chế độ thông tin, báo cáo và giao ban để kiểm điểm, rút kinh nghiệm; lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đã thể hiện rõ vai trò tham mưu, nòng cốt, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại khu vực giáp ranh... Từ năm 2019 đến nay lực lượng công an trong cụm đã phối hợp điều tra xử lý gần 150 vụ việc, phát hiện bắt giữ trên 260 đối tượng phạm pháp hình sự, ma túy; triệt phá 7 ổ nhóm trộm cắp, 20 điểm cờ bạc, xử lý hàng trăm vụ sử dụng xung, kích điện đánh bắt thủy sản hủy hoại môi trường; lập hồ sơ đưa trên 30 đối tượng đi cai nghiện ma túy...

Vùng giáp ranh giữa huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) với 2 huyện Yên Mô và Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) bao gồm 3 xã: Lai Thành (Kim Sơn), Yên Lâm (Yên Mô) và Nga Điền (Nga Sơn) là địa bàn trọng điểm tiềm ẩn nhiều yếu tố gây phức tạp về ANTT như mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong Nhân dân; các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, ma túy, cố ý gây thương tích, lô đề, cờ bạc... thường xuyên xảy ra.

Với mục tiêu giữ vững ANTT ở cơ sở, nhất là trên địa bàn vùng giáp ranh, trong những năm qua Công an huyện Nga Sơn đã phối hợp với công an 2 huyện Yên Mô và Kim Sơn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã vùng giáp ranh tăng cường các giải pháp phối hợp đảm bảo ANTT. Trong đó việc tổ chức triển khai xây dựng mô hình “Cụm giáp ranh an toàn về ANTT” là một trong những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, đã và đang phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để tổ chức triển khai thực hiện mô hình này, công an 3 huyện và các xã vùng giáp ranh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; tranh thủ và phát huy vai trò, trách nhiệm của các chi bộ thôn, xóm, những người có uy tín là chức sắc, chức việc làm hạt nhân cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin có liên quan đến tình hình ANTT xảy ra trong địa bàn và khu vực giáp ranh, để cùng nhau giải quyết và xử lý dứt điểm, không để phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp kéo dài.

Thiếu tá Tống Khắc Chung, Trưởng Công an xã Nga Điền chia sẻ: Sau khi mô hình cụm giáp ranh an toàn về ANTT giữa 3 xã đi vào hoạt động, do có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tham gia phối hợp nhịp nhàng, tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân, nên tình hình ANTT trên địa bàn 3 xã luôn được đảm bảo ổn định, không còn xảy ra các vụ tranh chấp, khiếu kiện như trước; tình trạng thanh, thiếu niên rượu chè, cờ bạc, tụ tập gây rối ANTT giảm hẳn, tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt...

Là tỉnh có địa bàn rộng, giáp ranh với nhiều tỉnh, những năm qua Thanh Hóa đã xây dựng và củng cố được không ít các cụm liên kết đảm bảo ANTT vùng giáp ranh, nhiều cụm giáp ranh đã có cách làm sáng tạo trong việc giữ gìn ANTT, qua đó phát huy hiệu quả cao trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm ở địa bàn.

Để tiếp tục giữ bình yên vùng giáp ranh liên tỉnh thời gian tới lực lượng công an các huyện, xã giáp ranh tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở đảm bảo ANTT, tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát cũng như thường xuyên trao đổi thông tin với đơn vị bạn về tình hình, hoạt động của số đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội để cùng nhau có biện pháp quản lý, giáo dục, từ đó tạo nên thế trận an ninh Nhân dân vững chắc tại các vùng giáp ranh, giữ bình yên cho cuộc sống của Nhân dân.

