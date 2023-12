Bộ đội Biên phòng xây biên cương vững mạnh

Thời gian qua Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với thế trận quân sự, an ninh và đối ngoại, tạo thành thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Trung Lý tuần tra bảo vệ biên giới, khu vực cột mốc số 314.

Thanh Hóa có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của quốc gia; có đường biên giới trên bộ tiếp giáp với nước bạn Lào dài 213,6 km và tuyến biên giới biển dài 102 km, đi qua 6 huyện, thành phố. Bám sát chức năng nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn, những năm qua BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ; cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ BĐBP và toàn lực lượng. Qua đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Các đơn vị trong BĐBP đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Công tác đối ngoại biên phòng được triển khai toàn diện, chặt chẽ, có chiều sâu, thực chất và hiệu quả, trở thành điểm sáng trong quan hệ đối ngoại quốc phòng. Trong năm 2023, lực lượng BĐBP đã tổ chức hội đàm thường xuyên với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn; tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho cán bộ quân đội Nhân dân Lào. Nhân dịp lễ, tết hai bên đã tổ chức 34 đoàn/169 lượt cán bộ qua lại thăm, chúc tết, tặng quà; duy trì, đẩy mạnh hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa 6 đồn biên phòng với 3 đại đội Biên phòng tỉnh Hủa Phăn; tham mưu địa phương duy trì kết nghĩa giữa 17 cặp bản - bản biên giới.

Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Kết hợp chặt chẽ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm với thực hiện các biện pháp bảo vệ biên giới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật trên khu vực biên giới. Đồng thời, phát động các phong trào quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và đấu tranh tố giác tội phạm... Với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới luôn đảm bảo giữ vững và ổn định. Năm 2023, lực lượng BĐBP xây dựng 5 chuyên án, phối hợp đấu tranh 2 chuyên án, thực hiện 38 kế hoạch nghiệp vụ. Chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 176 vụ/212 đối tượng; thu giữ 20.394 viên ma túy tổng hợp, 3,7 kg nhựa thuốc phiện, 66,088 gam hêrôin, 2,895 gam ketamin, 10 kg thuốc nổ, 500 kíp nổ và nhiều tang vật khác. Khởi tố 37 vụ/48 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 121 vụ/139 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước 761.850.000 đồng.

Các đơn vị cửa khẩu luôn duy trì nghiêm quy trình thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát biên phòng; tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu và phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép. Để xây dựng được tuyến phòng thủ vững chắc, lực lượng BĐBP thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp già làng, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền mọi người dân chung sức, đồng lòng bảo vệ biên cương. Từ đó, đồng bào đã đồng thuận, tự nguyện tham gia các đợt tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, phát quang, vệ sinh môi trường chung quanh mốc giới; đẩy mạnh phong trào “Thanh niên xung kích làm chủ đường biên”; “Tổ tàu, thuyền, bến bãi an toàn”; Già làng, trưởng bản cùng dòng họ, con cháu đăng ký quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc... huy động các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Với phương châm trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, các cán bộ, đảng viên BĐBP đã có nhiều hoạt động thiết thực, gặp gỡ, tiếp xúc, giúp đỡ Nhân dân. Triển khai nhận 219 cháu theo dự án “Cán bộ chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”; hỗ trợ và nhận nuôi 101 cháu theo chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; mở 3 lớp xóa mù chữ cho 82 học viên; 2 lớp tiếng Lào cho 92 học viên. Tổ chức 4 đợt/32 lượt khám, chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 512 lượt người dân; thực hiện tốt mô hình “Bữa cháo yêu thương”, “Tay kéo Biên phòng”... Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh trong những năm qua đã để lại tình cảm tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân trong tỉnh.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết: “Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, song hiện nay trên khu vực biên giới của tỉnh các hoạt động vi phạm hiệp định, quy chế về biên giới vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức; các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các vấn đề về “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để tuyên truyền chống phá; các loại tội phạm ma túy, xuất, nhập cảnh trái phép... diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ tới tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trước tình hình đó, cùng với triển khai toàn diện các mặt công tác, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan