Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Sáng 11/12, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc (Học viện Dân tộc) khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023 cho 150 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ ban Dân tộc truyền đạt Chuyên đề “Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam”.

Theo chương trình, trong thời gian 5 ngày các học viên sẽ được các giảng viên thuộc Uỷ ban Dân tộc, Ban Dân vận Trung ương và Trường Đại học Hồng Đức truyền đạt 5 chuyên đề gồm: Tổng quan về các DTTS Việt Nam; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS số; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Công tác quốc phòng an ninh ở vùng DTTS và miền núi và chuyên đề Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng DTTS vững mạnh.

Toàn cảnh khai mạc lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, trang bị kiến thức về dân tộc, tiếng dân tộc, văn hóa DTTS chính sách dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên đang công tác trong BĐBP tỉnh. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS ở khu vực biên giới thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới đất liền của tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi khai mạc lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc lắng nghe đầy đủ các nội dung được truyền đạt tại lớp bồi dưỡng; đồng thời tích cực tự học, tự nghiên cứu để mở rộng kiến thức nhằm phục vụ tốt nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quốc Toản (CTV)