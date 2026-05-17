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Ra mắt “Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” xã Hồ Vương
Đời sống - Xã hội

Ra mắt “Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” xã Hồ Vương

25/08/2026
Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho chi hội trưởng phụ nữ
Đời sống - Xã hội

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho chi hội trưởng phụ nữ

25/08/2026
Giao lưu sáng kiến truyền thông mô hình an toàn thực phẩm
Đời sống - Xã hội

Giao lưu sáng kiến truyền thông mô hình an toàn thực phẩm

25/08/2026
Bản tin Thời sự cuối ngày 25/8/2026
Thời sự

Bản tin Thời sự cuối ngày 25/8/2026

25/08/2026
Phường Hải Bình tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng
Đời sống - Xã hội

Phường Hải Bình tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng

25/08/2026
Vi phạm tại các dự án tồn đọng trên địa bàn xã Nga Sơn
Pháp luật

Vi phạm tại các dự án tồn đọng trên địa bàn xã Nga Sơn

25/08/2026
Quy định số 207 về những điều đảng viên không được làm
Xây dựng Đảng

Quy định số 207 về những điều đảng viên không được làm

25/08/2026
Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng

Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

25/08/2026

Chương trình Phát thanh

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Bản tin Thời sự phát thanh 17h ngày 25/8/2026
Bản tin phát thanh

Bản tin Thời sự phát thanh 17h ngày 25/8/2026

25/08/2026
An toàn giao thông 24h ngày 24/8/2026
Tổng hợp

An toàn giao thông 24h ngày 24/8/2026

24/08/2026
Bản tin Thời sự phát thanh 17h ngày 24/8/2026
Bản tin phát thanh

Bản tin Thời sự phát thanh 17h ngày 24/8/2026

24/08/2026
Bản tin Thời sự phát thanh ngày 23/8/2026
Bản tin phát thanh

Bản tin Thời sự phát thanh ngày 23/8/2026

23/08/2026

Tin tức

Khởi tố đối tượng “Lừa dối khách hàng” khi bán Sâm Lai Châu thành Sâm Ngọc Linh

Khởi tố đối tượng “Lừa dối khách hàng” khi bán Sâm Lai Châu thành Sâm Ngọc Linh

Từ những củ Sâm Lai Châu, Lê Thị Thanh Hằng (sinh năm 1992), trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, đã đưa ra thông tin gian dối, quảng cáo, “gắn mác” là Sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum để livestream chào bán trên mạng xã hội, đánh vào lòng tin của khách hàng nhằm thu lợi bất chính. Ngày 25/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Lê Thị Thanh Hằng về tội “Lừa dối khách hàng”.
Bản tin Thời sự tối 25/8/2026: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Bản tin Thời sự tối 25/8/2026: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

20:15 25/08/2026

 Đảng trong kỷ nguyên mới: Hệ thống tổ chức của Đảng trong giai đoạn mới

Đảng trong kỷ nguyên mới: Hệ thống tổ chức của Đảng trong giai đoạn mới

20:05 25/08/2026

 Tích cực khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra

Tích cực khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra

19:02 25/08/2026

 Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào

Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào

18:32 25/08/2026

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Bản tin Thời sự cuối ngày 25/8/2026

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Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 25/8/2026

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 25/8/2026

25/08/2026
Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa bão

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa bão

25/08/2026
Đoàn giám sát của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Thanh Hoá

Đoàn giám sát của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Thanh Hoá

25/08/2026
Khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

25/08/2026
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

25/08/2026
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ

25/08/2026
Chủ động chống ngập úng ở đô thị

Chủ động chống ngập úng ở đô thị

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Tìm về các di sản văn hoá – lịch sử trọng điểm xứ Thanh dịp lễ 2/9

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Tìm về miền an nhiên

11/07/2026
Lam Kinh - Sức sống di sản

Lam Kinh - Sức sống di sản

11/07/2026
Bếp lửa trong đời sống văn hóa người vùng cao

Bếp lửa trong đời sống văn hóa người vùng cao

10/07/2026
Thanh Hóa có 3 điểm du lịch được vinh danh tại VITA Awards 2026

Thanh Hóa có 3 điểm du lịch được vinh danh tại VITA Awards 2026

10/07/2026
Hội diễn “Đàn, hát dân ca ba miền” lan tỏa giá trị di sản văn hóa

Hội diễn “Đàn, hát dân ca ba miền” lan tỏa giá trị di sản văn hóa

08/07/2026
Mùa tường vi nở

Mùa tường vi nở

08/07/2026
Thanh Hóa - Đi để yêu ngày 08/7/2026

Thanh Hóa - Đi để yêu ngày 08/7/2026

08/07/2026

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Số 11858 - Thứ Tư, ngày 26/08/2026

Số 11858 - Thứ Tư, ngày 26/08/2026

Báo hằng Ngày 26/08/2026 00:00
Số 11857 - Thứ Ba, ngày 25/08/2026

Số 11857 - Thứ Ba, ngày 25/08/2026

Báo hằng Ngày 25/08/2026 07:29
Số 11856 - Thứ Hai, ngày 24/08/2026

Số 11856 - Thứ Hai, ngày 24/08/2026

Báo hằng Ngày 24/08/2026 00:00
Số 11855 - Chủ nhật, ngày 23/08/2026

Số 11855 - Chủ nhật, ngày 23/08/2026

Báo hằng Ngày 23/08/2026 00:00
Số 11854 - Thứ Bảy, ngày 22/08/2026

Số 11854 - Thứ Bảy, ngày 22/08/2026

Báo hằng Ngày 22/08/2026 07:34
Số 11853 - Thứ Sáu, ngày 21/08/2026

Số 11853 - Thứ Sáu, ngày 21/08/2026

Báo hằng Ngày 21/08/2026 00:00
Số 283 - Thứ Sáu, ngày 21/08/2026

Số 283 - Thứ Sáu, ngày 21/08/2026

Báo cuối Tuần 21/08/2026 00:00
Số 241 - Thứ Năm, ngày 20/08/2026

Số 241 - Thứ Năm, ngày 20/08/2026

Báo hằng Tháng 20/08/2026 00:00
Số 11852 - Thứ Năm, ngày 20/08/2026

Số 11852 - Thứ Năm, ngày 20/08/2026

Báo hằng Ngày 20/08/2026 00:00
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