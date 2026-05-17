Khởi tố đối tượng “Lừa dối khách hàng” khi bán Sâm Lai Châu thành Sâm Ngọc Linh

Từ những củ Sâm Lai Châu, Lê Thị Thanh Hằng (sinh năm 1992), trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, đã đưa ra thông tin gian dối, quảng cáo, “gắn mác” là Sâm Ngọc Linh chính gốc Kon Tum để livestream chào bán trên mạng xã hội, đánh vào lòng tin của khách hàng nhằm thu lợi bất chính. Ngày 25/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Lê Thị Thanh Hằng về tội “Lừa dối khách hàng”.