Phường Hạc Thành chuyển đổi số trong công tác mặt trận

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn ở cơ sở, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, khẳng định tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ mặt trận trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ công việc, đưa hoạt động công tác mặt trận (CTMT) ngày càng gần dân, sát dân hơn, thúc đẩy lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước.

Các thành viên ban công tác mặt trận tổ dân phố Ngọc Trạo 3 hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban CTMT, tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) tổ dân phố Ngọc Trạo 3 Cao Thị Thủy, cho biết: "Tổ dân phố Ngọc Trạo 3 hiện có 260 hộ, 700 khẩu. Thực hiện công tác CĐS, các thành viên ban CTMT, tổ CNSCĐ đã không quản ngại khó khăn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân tạo và sử dụng tài khoản định danh (VNeID). Đồng thời hỗ trợ người dân nộp hồ sơ và theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; hướng dẫn cài đặt, sử dụng các dịch vụ khác qua phương thức điện tử. Chúng tôi khuyến khích các hộ kinh doanh sử dụng mã QR trong thanh toán; hướng dẫn đảng viên cài đặt và sử dụng sổ tay đảng viên và thủ tục hành chính của Đảng; hỗ trợ người dân thực hiện quét mã QR của MTTQ phường trong việc đóng góp ý kiến với chính quyền... Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ mặt trận và tổ CNSCĐ, hiện toàn phố có 80% người dân có tài khoản định danh mức độ 2, 100% cán bộ hưu trí, các đối tượng chính sách được chi trả chế độ, chính sách qua tài khoản. Ngọc Trạo 3 là một trong những đơn vị tốp đầu trong thực hiện CĐS của phường Hạc Thành".

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành Mai Văn Xuân cho biết: "Thực hiện công tác CĐS, MTTQ phường Hạc Thành đã cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia và đã đạt được những kết quả tích cực. Hiện khoảng 80% văn bản, hồ sơ công việc của mặt trận đã được xử lý trên môi trường điện tử, 100% chế độ báo cáo định kỳ, đã sử dụng phần mềm báo cáo CTMT từ tỉnh đến cơ sở. Việc chuẩn hóa quy trình báo cáo trên môi trường số với thời hạn rõ ràng đã góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tính minh bạch và chuyên nghiệp trong toàn hệ thống. Quan trọng hơn, cán bộ mặt trận ở cơ sở được “giải phóng” khỏi áp lực hành chính, dành nhiều thời gian cho việc nắm bắt tình hình Nhân dân và tập trung tham mưu triển khai nhiệm vụ trọng tâm hướng về cơ sở, địa bàn dân cư. Cùng với đó, hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở, các cuộc họp, giao ban, tập huấn nghiệp vụ được tổ chức thường xuyên trên nền tảng số đã tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực, nâng cao chất lượng điều hành, chỉ đạo các hoạt động".

Một điểm sáng khác trong CĐS của mặt trận là việc đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên môi trường số, từ cổng thông tin điện tử, đến các trang fanpage, zalo OA, mini app “Mặt trận số”. Đặc biệt, thông qua các nền tảng số, MTTQ phường Hạc Thành đã kết nối, vận động các nhóm thiện nguyện, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tích cực ủng hộ gần 17,5 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa 267 nhà Đại đoàn kết. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Người dân Hạc Thành nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, đã có 106/125 tổ dân phố đạt tiêu chí kiểu mẫu; 87,5% gia đình đạt gia đình văn hóa; 84,8% cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chí kiểu mẫu... Điều này phản ánh rõ nét sự thay đổi căn bản trong tư duy, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân của mặt trận cơ sở, trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh đó, các nền tảng số không chỉ là kênh tuyên truyền một chiều, mà còn trở thành “kênh lắng nghe” hiệu quả, giúp mặt trận cơ sở tiếp nhận, giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân kịp thời, công khai, minh bạch hơn; qua đó, tăng cường vai trò giám sát của mặt trận, củng cố niềm tin, mức độ hài lòng của người dân, tạo sự đồng thuận trong bối cảnh bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp mới được vận hành với khối lượng công việc rất lớn.

Không dừng lại trong nội bộ hệ thống, CĐS của MTTQ phường Hạc Thành còn lan tỏa mạnh mẽ tới các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân. Cán bộ mặt trận trực tiếp tham gia hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng, hỗ trợ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, cài đặt sổ tay đảng viên điện tử; lồng ghép linh hoạt từ phong trào “Bình dân học vụ số”, “Số hóa di tích”, “Lao động giỏi”, mô hình “Tổ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến” đến các cuộc vận động, các lớp tập huấn, cuộc thi trực tuyến, điểm cầu học tập nghị quyết... Tất cả đã góp phần hình thành kỹ năng số trong cộng đồng, từng bước xây dựng công dân số.

Thực tiễn cho thấy, khi có quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, CĐS thực sự trở thành động lực đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ các cấp trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Phan Nga