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Phối hợp tập huấn cán bộ, bảo dưỡng vũ khí cho Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn

Hoàng Lan
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(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) năm 2026, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đoàn công tác do Đại tá Trần Hữu Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn sang phối hợp tập huấn cán bộ; sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí trang bị cho Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn.

Phối hợp tập huấn cán bộ, bảo dưỡng vũ khí cho Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) năm 2026, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đoàn công tác do Đại tá Trần Hữu Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn sang phối hợp tập huấn cán bộ; sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí trang bị cho Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn.

Phối hợp tập huấn cán bộ, bảo dưỡng vũ khí cho Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí trang bị cho cán bộ Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn.

Theo kế hoạch, trong thời gian 7 ngày, từ ngày 9 đến 15/11/2026, tại Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn, đoàn phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên quân báo, trinh sát; hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng một số loại vũ khí, khí tài và hướng dẫn sắp xếp chính quy vũ khí, khí tài trong nhà kho.

Phối hợp tập huấn cán bộ, bảo dưỡng vũ khí cho Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn

Bên cạnh công tác tập huấn, sửa chữa, bảo dưỡng, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa còn hỗ trợ nhà bạt và các trang bị kỹ thuật cần thiết, góp phần nâng cao điều kiện bảo đảm cho lực lượng vũ trang tỉnh Hủa Phăn. Tổng kinh phí bảo đảm tổ chức lớp học, hỗ trợ văn phòng phẩm cho Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn thực hiện nhiệm vụ là trên 800 triệu đồng.

Phối hợp tập huấn cán bộ, bảo dưỡng vũ khí cho Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ trang bị kỹ thuật cần thiết cho lực lượng vũ trang tỉnh Hủa Phăn.

Thông qua hoạt động thiết thực này, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tiếp tục góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cho lực lượng vũ trang tỉnh Hủa Phăn; đồng thời củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói chung, lực lượng vũ trang hai tỉnh nói riêng, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Hoàng Lan

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Từ khóa:

#Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa #tỉnh Hủa Phăn #Cán bộ #tập huấn #Lực lượng vũ trang

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