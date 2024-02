Xử phạt 7,5 triệu đồng trường hợp đăng facebook “báo chốt” đo nồng độ cồn

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, mới đây, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện và xử phạt một tài khoản facebook đăng công khai dòng trạng thái có nội dung “báo chốt”, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng CSGT...

Chị P tại cơ quan Công an.

Theo đó, tài khoản facebook này đã đăng công khai các nội dung liên quan đến việc CSGT lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn để các thành viên biết, né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật, Công an huyện Triệu Sơn đã phối hợp với Công an xã Hợp Thành tiến hành xác minh vụ việc và xác định người đăng tải dòng trạng thái trên là chị T.T.P, sinh năm 1977 ở xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn. Quá trình làm việc với Công an huyện Triệu Sơn, chị P thừa nhận hành vi đăng tải bài viết trên của mình để cảnh báo người thân, bạn bè trên facebook biết vị trí tổ công tác đang làm việc và để người vi phạm tránh né.

Căn cứ mức độ hành vi, ngày 28/2/2024, Công an huyện Triệu Sơn đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị P về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”, quy định tại điểm e, khoản 3, điều 102 nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/02/2020 của Thủ tướng chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Hiện nay, trên mạng xã hội, có rất nhiều những hội nhóm kín với hàng nghìn thành viên tham gia, theo dõi với mục đích “báo chốt”, chia sẻ vị trí tuần tra của lực lượng CSGT. Nguy hiểm hơn, nhiều người cho rằng hành vi báo “chốt” CSGT thông qua các nhóm kín trên mạng xã hội là hành vi đơn giản, vô hại.

Cơ quan Công an khuyến cáo: Hành vi báo “chốt” là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Vì vậy, người dân không nên chia sẻ hay tham gia các hội nhóm có hoạt động thông báo “chốt” hoặc các hội nhóm khác có hoạt động tương tự gây ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng chức năng. Đề nghị người dân tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng mạng internet; khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, cần liên hệ ngay cơ quan Công an gần nhất để trình báo.

Phạm Hòa (Công an tỉnh)