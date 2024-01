Xử lý gần 103.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Năm 2023 các lực lượng Công an trong tỉnh đã xử lý gần 103.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 241,25 tỷ đồng; tạm giữ gần 26.000 phương tiện...

Lực lượng chức năng xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 1A.

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông, Giám đốc Công an tỉnh, Bộ Giao thông - Vận tải về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông gắn với cao điểm ra quân xử lý các chuyên đề về nồng độ cồn; vi phạm tải trọng, kích thước thùng hàng... lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các đợt cao điểm, đẩy mạnh tuyên truyền để các chủ phương tiện vận tải, lái xe ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến.

Cùng với đó, để chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, lực lượng chức năng đã tăng cường ra quân phối hợp tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên các tuyến quốc lộ (QL), tỉnh lộ có đông phương tiện thường xuyên qua lại như: QL1A, QL45, QL47, QL10, QL217, đường Hồ Chí Minh; các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông như TP Thanh Hoá, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn...

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 47.

Theo đó, năm 2023 các lực lượng chức năng của tỉnh đã lập biên bản gần 103.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (trong đó có gần 29.000 ô tô; hơn 73.000 xe mô tô, xe máy điện; 711 phương tiện khác), phạt tiền hơn 241,25 tỷ đồng, tạm giữ gần 26.000 phương tiện; tước giấy phép lái xe gần 16.000 trường hợp.

Lê Phượng