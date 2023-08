Tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho tăng, ni, phật tử

Nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các tăng, ni, phật tử, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tích cực phối hợp tuyên truyền, lan tỏa nếp sống, văn minh, tham gia giao thông an toàn trong cộng đồng phật giáo và các tầng lớp Nhân dân.

Lực lượng cảnh sát giao thông - Công an thị xã Bỉm Sơn tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho các tăng, ni, phật tử, khóa sĩ tại chùa Khánh Quang.

Trong dịp chùa Khánh Quang (thị xã Bỉm Sơn) tổ chức khóa tu mùa hè năm 2023, lực lượng CSGT (Công an thị xã Bỉm Sơn) đã phối hợp lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông (ATGT) cho 500 tăng, ni, phật tử, khóa sĩ. Tham gia khóa tu chủ yếu là các em học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn và các địa phương lân cận. Qua đó, lực lượng CSGT đã thông tin về tình hình trật tự ATGT, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh và thị xã Bỉm Sơn trong thời gian qua. Đồng thời, tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, như: đi bộ an toàn; qua đường an toàn; một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên; không chở quá số người quy định; chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; chấp hành nghiêm chỉnh tín hiệu đèn giao thông... Ngoài ra, các khóa sĩ còn được xem các hình ảnh, thảo luận, chơi trò chơi, trả lời câu hỏi liên quan đến các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Đại đức Thích Tâm Chính, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Thông qua các buổi tuyên truyền, các tăng, ni, phật tử và các khóa sĩ nắm được những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, qua đó góp phần phòng ngừa và làm giảm các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Cùng với đó, thông qua các khóa tu, ban trị sự các địa phương đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT trong các bài thuyết giảng Phật pháp, như: Tự giác chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ; có ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, nhất là khi xảy ra va chạm, tai nạn giao thông; gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của phật giáo; những điều răn dạy của Đức Phật... Từ đó lan tỏa thông điệp về ATGT với những điều răn dạy của Đức Phật không uống rượu bia, ứng xử từ bi, chia sẻ yêu thương, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trong cộng đồng phật giáo.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật ATGT cho tăng, ni, phật tử, Phòng CSGT (Công an tỉnh) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã ký kết phối hợp về “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, ATGT giai đoạn 2023-2026”. Qua đó, lực lượng CSGT tích cực phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để triển khai các nội dung tuyên truyền pháp luật trật tự, ATGT tại các cơ sở thờ tự, đồng thời lựa chọn xây dựng các mô hình “Tăng, ni, phật tử tham gia giao thông văn hóa – an toàn” trên địa bàn toàn tỉnh.

Phòng CSGT và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cũng đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền hằng tháng, hằng quý phù hợp với hoạt động thực tiễn của các cơ sở phật giáo. Lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ tích cực phối hợp với các chùa, cơ sở thờ tự để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT gắn với những hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vào các thời điểm diễn ra các hoạt động lễ hội, các sự kiện có đông tăng, ni, phật tử tham gia. Lực lượng CSGT cũng tổ chức công tác bảo đảm trật tự ATGT, an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức lễ hội của các cơ sở phật giáo.

Bài và ảnh: Lê Hợi