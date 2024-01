Tự giác giao nộp súng hơi và dao bằng kim loại cho lực lượng Công an

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa “Toàn dân thực hiện nghiêm túc Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024”, Công an phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) đã kêu gọi Nhân dân trên địa bàn phường tích cực thực hiện.

Theo đó, Công an phường Đông Thọ đã thực hiện khai báo toàn dân vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đang lưu giữ do không hiểu biết pháp luật nên chưa chủ động giao nộp hoặc lưu giữ làm kỷ vật, đồ gia bảo (đối với vũ khí thô sơ); tích cực tham gia tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Ngay sau khi có thư kêu gọi, anh Nguyễn Sỹ Dũng, ở số nhà 149 Đông Tác, phường Đông Thọ đã đến trụ sở Công an phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) tự giác giao nộp một khẩu súng hơi, khối lượng 7kg (sản xuất tại Đức) và 1 dao bằng kim loại. Công an phường đã làm thủ tục tiếp nhận, thu hồi theo quy định.

Đại diện Công an phường Đông Thọ làm thủ tục tiếp nhận, thu hồi súng hơi và dao kim loại theo quy định.

Để người dân tham gia tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an phường Đông Thọ đã công khai số điện thoại và đường dây nóng để tiếp nhận thông tin của người dân. Theo đó, số điện thoại trực ban Công an phường Đông Thọ là 02373.851.911 hoặc số điện thoại của Trưởng công an phường là 0949724999.

Trần Hằng