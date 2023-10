Triệt phá ổ nhóm hoạt động “tín dụng đen” tại các tỉnh miền Trung

Riêng tại tỉnh Quảng Bình, từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng do Đặng Ngọc Đức chủ mưu đã cho hàng trăm người dân trên địa bàn vay với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng, lãi suất từ 110-360%/năm.

Công an tỉnh Quảng Bình đọc lệnh khám xét chỗ ở đối tượng Đặng Ngọc Đức (áo phong đen). (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án “tín dụng đen ,” làm rõ 15 đối tượng liên quan hoạt động liên tỉnh cho vay lãi nặng, với lãi suất từ 110-360%/năm; bắt giữ đối tượng cầm đầu, chủ mưu là Đặng Ngọc Đức (sinh năm 2001, trú tại xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương -tỉnh Thanh Hóa).

Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến từ Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa... hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và một số tỉnh miền Trung bằng hình thức cho vay lãi nặng.

Qua quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, sáng 5/10, Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh-Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Quảng Trị chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt kiểm tra hành chính, khám xét khẩn cấp ba điểm tại Quảng Bình và hai điểm tại Quảng Trị , làm rõ 15 đối tượng liên quan.

Các đối tượng này trú ở các tỉnh phía Bắc vào hoạt động “tín dụng đen” tại các tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Bình và Quảng Trị.

Tại thời điểm kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng nghìn trang tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng; đồng thời phát hiện nhóm đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy, thu giữ tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy trái phép của các đối tượng trên.

Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm đã cho hàng trăm người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vay, với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng, lãi suất từ 110-360%/năm. Những người vay tiền khi chưa kịp trả, các đối tượng sẽ nhắn tin khủng bố, đe dọa và ném chất bẩn vào nhà.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự sáu đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Liên quan đến chuyên án, trước đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Tính (sinh năm 1988, trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình).

Tang vật vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ tháng 7/2022 đến tháng 8/2023, Dương Văn Tính đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vay với lãi suất từ 109,5-255,5%/năm.

Theo TTXVN