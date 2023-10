Triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ

Công an huyện Triệu Sơn vừa đấu tranh triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ gần 100g heroin, 3,5g ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác có liên quan...

3 đối tượng từ phải sang trái: Thành, Tân, An và số tang vật thu giữ.

Trước đó, qua công tác điều tra nắm tình hình, khoảng 20 giờ ngày 11/10/2023, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành, sinh năm 2004, trú tại thôn Doãn Thái, xã Khuyến Nông về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 8 gói heroin có trọng lượng hơn 20g.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt giữ 2 đối tượng: Lê Thanh Tân, sinh năm 1980 ở quận Thanh Xuân và Nguyễn Văn An, sinh năm 1972 ở quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Đây là 2 đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho Nguyễn Văn Thành. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng nói trên, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ hơn 70g heroin, 3,5g ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác có liên quan.

Được biết, trong thời gian qua cùng với việc tập trung phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm hình sự, Công an huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo và tấn công trấn áp quyết liệt với tội phạm ma túy, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tội phạm, bảo đảm ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Theo số liệu thống kê, chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay Công an huyện Triệu Sơn đã điều tra, làm rõ 19 vụ, bắt giữ 43 đối tượng liên quan đến ma tuý; thu giữ: 2078 viên hồng phiến có trọng lượng 263,608g, 508,983g heroin, 13,224g ma túy tổng hợp dạng đá. Triệt xóa 14 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 22 trường hợp.

