Tổ 282 Công an TP Thanh Hóa xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về việc nâng cao hiệu quả công tác tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm, từ ngày 13/11/2023, Tổ 282 Công an tỉnh đã được chuyển về Công an TP Thanh Hóa trực tiếp chủ trì và phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Lực lượng Công an lập biên bản xử lý vi phạm.

Theo đó, mỗi ca tuần tra của Tổ 282 Công an TP Thanh Hóa đã huy động cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự, hình sự, kinh tế môi trường, Quản lý hành chính và Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh sử dụng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật đồng loạt ra quân triển khai các biện pháp tuần tra vũ trang phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm TTATGT.

Tại các tuyến đường lớn, Tổ công tác 282 thành phố đã tổ chức tuần tra luân phiên, không cố định thời gian địa điểm để nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm. Chỉ trong 9 ngày ra quân, tổ công tác đã phát hiện và xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, trong đó chủ yếu là thanh thiếu niên vi phạm, với các lỗi phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm, đi xe phân khối lớn, điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, xe không gắn biển kiểm soát...

Quốc Hương