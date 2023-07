Thành lập các tổ công tác chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý gần 10 nghìn trường hợp vi phạm về trật tự, ATGT đường bộ

Thực hiện Kế hoạch số 227 của Giám đốc Công an tỉnh về huy động lực lượng thành lập các tổ công tác chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT đường bộ. Sau 1 tháng triển khai thực hiện, các đơn vị Công an trong tỉnh đã phối hợp thành lập các tổ chuyên đề xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo chuyên đề và các hành vi là nguyên nhân dẫn đến TNGT.

Lực lượng Công an kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã huy động gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia các tổ công tác thực hiện tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trong tỉnh. Trong đó đã bố trí 27 tổ chuyên đề xử lý vi phạm trên tất cả các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã. Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường 330 lượt cán bộ, chiến sĩ làm tổ trưởng tổ chuyên đề tại 11 đơn vị; 16 đơn vị Công an cấp huyện huy động 480 lượt chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự làm tổ trưởng tổ chuyên đề xử lý vi phạm, theo nguyên tắc chỉ huy của Công an cấp huyện này là tổ trưởng của Công an cấp huyện khác.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia các tổ công tác thực hiện tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm.

Qua đó, đã kiểm tra, xử lý gần 10 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền 21,6 tỷ đồng, tạm giữ hơn 2 nghìn phương tiện, tước giấy phép lái xe gần 1.500 trường hợp. Trong đó, 27 tổ công tác chuyên đề của Công an cấp huyện đã kiểm tra, xử lý 3.372 trường hợp vi phạm, phạt tiền 6,8 tỷ đồng; trong đó có 601 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 132 trường hợp vi phạm tốc độ, 337 trường hợp vi phạm quá tải, quá kích thước thành thùng. Các Tổ chuyên đề phối hợp (do CBCS của Phòng Cảnh sát giao thông làm tổ trưởng) tại 11 đơn vị đã lập biên bản xử lý 1.904 trường hợp, phạt tiền 3,7 tỷ đồng; các Tổ chuyên đề chéo của 16 đơn vị còn lại lập biên bản, xử lý 1.468 trường hợp, phạt tiền 3,1 tỷ đồng.

Việc thành lập các tổ công tác chuyên đề cho thấy, tình hình TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh được giữ vững ổn định, TNGT trên các tuyến tỉnh lộ, liên huyện, liên xã được kiềm chế, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Quốc Hương