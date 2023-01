Thanh Hóa: Xử phạt nguội các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ từ ngày 5/1/2023

Ngày 6/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 01 về “xử phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống thông tin, hình ảnh từ Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông và hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông từ ngày 5/1/2023.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 01 về “xử phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 5/01/2023.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông và kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông.

Thời gian qua, các lực lượng Công an Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, vừa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông còn chưa tự giác. Nhiều người vẫn cố tình vi phạm khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường, nhất là tại các đô thị trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nổi cộm nhất là các vi phạm: Không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường; đi sai làn đường, không đi bên phải chiều đi của mình; đỗ, dừng, chuyển hướng không đúng quy định...

Để đảm bảo trật tự, kỷ cương và xây dựng văn hóa giao thông, tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình trật tự an toàn giao thông , trật tự đô thị, góp phần kiềm chế, làm giảm vi phạm, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Việc Công an tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 01 về “xử phạt nguội” được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông và kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông.

Công an Thanh Hóa sẽ “xử phạt nguội” các tuyến đường đô thị, các quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm thuộc địa bàn TP. Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các thị trấn, thị tứ...

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 5/1/2023, Công an tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật được trang bị và các thiết bị kỹ thuật của các tổ chức, cá nhân để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp xe ôtô, môtô, xe máy vi phạm: Không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường; đi sai làn đường, không đi bên phải chiều đi của mình; đỗ, dừng, chuyển hướng không đúng quy định; chạy quá tốc độ quy định...trên các tuyến đường đô thị, các quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm thuộc địa bàn TP> Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các thị trấn, thị tứ...

Trước mắt, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phối hợp khảo sát hệ thống biển báo, vạch kẻ đường cấm dừng, cấm đỗ trên các tuyến giao thông. Trên cơ sở đó, kiến nghị đề xuất UBND cùng cấp, ngành giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng bổ sung, hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch kẻ đường… đáp ứng yêu cầu công tác chỉ huy, điều khiển giao thông và công tác xử lý vi phạm của lực lương cảnh sát giao thông. Đồng thời, lực lượng Công an tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương kế hoạch “xử lý phạt nguội” nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật an toàn giao thông của người dân.

Theo Công Thương