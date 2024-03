Tập trung tuyên truyền các quy định pháp luật mới được Quốc hội thông qua

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND, ngày 06/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (viết tắt là Hội đồng) vừa ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kế hoạch đã đặt ra các yêu cầu, nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Hội đồng các ngành, các huyện, thành phố, thị xã tập trung tuyên truyền các quy định pháp luật mới được Quốc hội thông qua năm 2023 và 2024 (trong đó trọng tâm vào các luật, nghị quyết có ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống của nhân dân như Luật Đất đai, Luật Căn cước....); các điều ước quốc tế, hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành và văn bản pháp luật của Trung ương và của tỉnh.

Các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đất đai, phổ biến các quy định pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội gắn với việc thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2023- 2027” để tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biển; công ước, điều ước quốc tế, các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; quyền con người; tình hình biển, đảo Việt Nam; cộng đồng ASEAN.

Giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, tôn vinh gương “người tốt, việc tốt”, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng đã đặt ra các nội dung hoạt động trong năm 2024, như: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung; tổ chức các phiên họp của Hội đồng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng. Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác PBGDPL. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền, PBGDPL năm 2024. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật mới được Quốc hội thông qua trong năm 2023 và 2024 cho cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp.

Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024. Hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL. Chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, vận hành hiệu quả Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Thanh Hóa. Đổi mới hình thức PBGDPL, nhân rộng và phát huy các mô hình PBGDPL hay, hiệu quả đã thực hiện trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, xây dựng các mô hình PBGDPL mới hiệu quả. Tham mưu triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL trong năm 2024. Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tự kiểm tra và tổ chứcđoàn kiểm tra của Hội đồng về công tác PBGDPL.

Ngân Hà