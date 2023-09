Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Để kiềm chế các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lực lượng Công an trong tỉnh đã tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), tập trung xử lý quyết liệt đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn.

Công an TP Thanh Hóa tiến hành đo nồng độ cồn các trường hợp lái xe.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, thông thường dịp nghỉ lễ việc sử dụng rượu bia của người dân sẽ tăng cao. Từ đó, vi phạm nồng độ cồn có xu hướng tăng gấp đôi thậm chí gấp 3 hơn so ngày thường.

Để góp phần ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, Công an trong tỉnh đã tăng cường tối đa lực lượng, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, trong đó, tập trung phát hiện vi phạm nồng độ cồn tại tất cả các tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 45, Quốc lộ 47, Quốc lộ 10... Trong đó, bố trí lực lượng tuần tra 24/24 giờ, kiểm tra nồng độ cồn lái xe với phương châm xử lý không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn các trường hợp lái xe.

Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông cũng gửi thông báo vi phạm đến cơ quan, chi bộ đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn để có biện pháp xử lý vi phạm...

Trong hơn 1 ngày nghỉ lễ, lực lượng Công an trong tỉnh đã xử lý gần 100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Quốc Hương