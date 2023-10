Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực môi trường, thời gian qua, lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật.

Công an huyện Thiệu Hóa bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép.

Theo đó, lực lượng cảnh sát môi trường đã phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Lực lượng cảnh sát môi trường và công an các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực, đối tượng, địa bàn trọng điểm, như: lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, chế biến và trong nông nghiệp; trong xử lý chất thải... Năm 2022 và 9 tháng năm 2023, lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện gần 800 vụ vi phạm trên các lĩnh vực bảo vệ môi trường; hoàn thiện hồ sơ khởi tố 19 vụ; xử phạt vi phạm hành chính hơn 760 vụ với số tiền trên 15 tỷ đồng. Điển hình, ngày 30/5/2023, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam đang xả nước thải ra ngoài môi trường có dấu hiệu vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, thu mẫu nước thải đang xả ra ngoài môi trường. Kết quả phân tích mẫu nước, thu thập các tài liệu và đấu tranh với các đối tượng có liên quan xác định, Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam thường xuyên xả nước thải với lưu lượng 70m3/ngày. Tại thời điểm kiểm tra, mẫu nước thải tại Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam có 4 chỉ tiêu vượt mức cho phép như sau: Colifom vượt 8,6 lần, NH4+ vượt 8,4 lần, TSS vượt 1,9 lần, BOD5 vượt 1,3 lần. Với hành vi trên, Công an tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam với số tiền là 425 triệu đồng.

Gần đây nhất, ngày 10/6/2023, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện Công ty TNHH Chế biến đá tự nhiên Nam Thái Sơn có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, tại mỏ đá của công ty ở thị trấn Yên Lâm (Yên Định). Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, Công an huyện Yên Định và UBND thị trấn Yên Lâm tiến hành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về môi trường và khoáng sản đối với Công ty TNHH Chế biến đá tự nhiên Nam Thái Sơn. Quá trình kiểm tra, đấu tranh với các đối tượng có liên quan xác định Công ty TNHH Chế biến đá tự nhiên Nam Thái Sơn đã vi phạm 5 hành vi trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản, gồm: Thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định. Có hồ sơ chứng minh đã cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác khoáng sản nhưng để mất mốc giới tại khu vực khai thác. Khai thác khoáng sản ngoài phạm vi mốc giới mỏ; khai thác khoáng sản vượt công suất. Với các hành vi trên, Công an tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Chế biến đá tự nhiên Nam Thái Sơn với tổng số tiền là 1 tỷ 117 triệu đồng...

Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, thời gian tới lực lượng cảnh sát môi trường sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình vi phạm pháp luật về BVMT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổ chức trinh sát các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về BVMT. Triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chú trọng công tác phối hợp với các ngành chức năng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Chủ động có kế hoạch phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm môi trường trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác BVMT...

Bài và ảnh: Quốc Hương