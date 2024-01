Tăng cường đảm bảo an toàn PCCC tại các khu vực nhà để xe, bãi giữ phương tiện giao thông

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng tình hình cháy nổ xảy ra tại các khu vực nhà để xe, bãi giữ phương tiện giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng đến tình hình ANTT, an sinh xã hội trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC tại nhà để xe khu chung cư Lễ Môn.

Điển hình, vụ cháy xảy ra ngày 6/6/2023, tại bãi trông giữ phương tiện vi phạm của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh đã khiến hàng nghìn phương tiện bị thiêu rụi; vụ cháy ngày 12/12/2023 tại bãi trông giữ xe ký túc xá Trường Đại học Hồng Đức gây thiệt hại gần 300 xe đạp, xe máy; vụ cháy xảy ra ngày 26/12/2023 tại bãi trông giữ phương tiện vi phạm của Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương gây thiệt hại khoảng 100 phương tiện các loại...

Trước tình hình trên, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, nổ, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC cho trụ sở các đơn vị, địa phương, nhất là các bãi trông giữ phương tiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có văn bàn chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tập trung lực lượng, phương tiện, làm tốt công tác nắm tình hình, kiểm tra an toàn PCCC và gửi công văn kiến nghị về PCCC đối với các gara, bãi để xe lưu giữ lượng lớn phương tiện giao thông như: Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; chung cư, bệnh viện, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung đông người, các khu công nghiệp có đông công nhân,... để rà soát, khảo sát tình hình thực tế công tác bảo đảm an toàn PCCC của các đơn vị cơ sở.

Từ đó tham mưu, phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, chủ các cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC, thực hiện đầy đủ các quy định, giải pháp kỹ thuật về PCCC như: bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC, ngăn cháy lan, báo cháy, chữa cháy... Tăng cường lực lượng bảo vệ thường trực, tuần tra, canh gác 24/24h, nhất là các nhà xe có lượng xe để lưu giữ qua đêm. Tổ chức sắp xếp, phân chia khu vực để xe xăng và xe điện trong nhà để xe, kiểm soát chặt chẽ việc sạc pin xe điện và quy định cụ thể thời gian sạc, phải có người trông coi khi đang có phương tiện tiến hành sạc pin...

Đối với các đơn vị có trụ sở độc lập cần khẩn trương tổ chức tự kiểm tra, đánh giá thực trạng công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý, nhất là tại các kho, bãi tạm giữ phương tiện giao thông vi phạm hành chính, kho vật tư, kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu dễ cháy, nơi để phương tiện của cán bộ, chiến sĩ; kho bảo quản tang vật, công cụ hỗ trợ, vũ khí, vật liệu nổ... Thường xuyên tổ chức chế độ kiểm tra an toàn về PCCC tại cơ sở trong phạm vi quản lý, triệt tiêu các nguyên nhân có thể dẫn đến khả năng cháy nổ...

Minh Phương (CTV)