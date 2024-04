Ra mắt mô hình “Khu phố sạch về ma túy”

Công an huyện Quan Sơn và UBND thị trấn Sơn Lư vừa phối hợp tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Khu phố sạch về ma túy” tại khu phố Sỏi.

Lễ công bố quyết định và ra mắt mô hình “Khu phố sạch về ma túy” tại khu phố Sỏi, thị trấn Sơn Lư.

Khu phố Sỏi, thị trấn Sơn Lư (Quan Sơn) có 89 hộ với 415 nhân khẩu, trong đó có 70% là đồng bào dân tộc Mường, Thái, Dao. Những năm qua, thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thị trấn Sơn Lư nói chung, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy nói riêng thường xuyên được quan tâm chỉ đạo. Tuy nhiên, trên địa bàn khu phố Sỏi vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các điểm phức tạp về ma túy. Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, Công an thị trấn Sơn Lư đã phối hợp với Công an huyện Quan Sơn điều tra, làm rõ bắt giữ 3 vụ, 6 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, UBND thị trấn Sơn Lư đã chỉ đạo lực lượng Công an thị trấn và các lực lượng chức năng phối hợp xây dựng mô hình “Khu phố sạch về ma túy” tại khu phố Sỏi nhằm nâng cao và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Quyết tâm không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ và hình thành “điểm nóng”, nhất là không để hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn khu phố, phấn đấu trở thành địa bàn trong sạch, không có tệ nạn ma túy.

Để thực hiện tốt mô hình, ngoài phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, khu phố Sỏi, thị trấn Sơn Lư sẽ tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp xóa tệ nạn ma túy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy; thực hiện tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và xây dựng phong trào; đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT.

Tại lễ ra mắt, sau khi thông qua Nghị quyết của Đảng bộ, kế hoạch và các quyết định của UBND thị trấn Sơn Lư về xây dựng triển khai mô hình, đại diện các tổ ANTT tại khu phố Sỏi trên địa bàn thị trấn Sơn Lư đã ký kết giao ước thi đua về xây dựng và triển khai thực hiện tốt mô hình “Khu phố sạch về ma túy”.

Mai Hà (CTV)