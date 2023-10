Quyết liệt xử lý xe vi phạm quá tải, kích thước thành thùng

Xác định kiểm soát tải trọng phương tiện là nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; đồng thời, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, các cơ quan quản lý giao thông và lực lượng chức năng tỉnh đã vào cuộc với nhiều giải pháp quyết liệt.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý vi phạm quá tải trên Quốc lộ 47, đoạn qua huyện Đông Sơn.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, ngay từ đầu năm 2023, Công an tỉnh đã tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề xe quá tải, quá khổ, xe vi phạm kích thước thành thùng. Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông và công an các huyện, thị xã, thành phố đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trọng điểm, đường dẫn vào khu vực mỏ khoáng sản, vật liệu xây dựng, nơi thi công công trình xây dựng... Qua công tác kiểm tra, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với chủ xe và lái xe tải ben vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng, từ đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT của người tham gia giao thông. 8 tháng năm 2023, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã kiểm tra, xử phạt 4.239 trường hợp xe vi phạm quá tải trọng, phạt tiền 20,7 tỷ đồng; xử phạt 2.703 trường hợp vi phạm kích thước thành thùng, phạt tiền hơn 10,1 tỷ đồng.

Một trong những cách làm mang lại hiệu quả cao trong các đợt kiểm soát, xử lý chuyên đề là lực lượng cảnh sát giao thông đã kết hợp có hiệu quả việc vừa xử lý nghiêm hành vi vi phạm vừa thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho lái xe, chủ phương tiện và quần chúng Nhân dân. Đồng thời, vận động lái xe, chủ phương tiện cơ giới đường bộ không chở quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng...

Cùng với lực lượng công an, Sở Giao thông - Vận tải đã tiến hành tổng hợp, rà soát, kiên quyết chỉ đạo không kiểm định cho các phương tiện tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng, kích thước thành thùng xe. Đặc biệt, chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp, mở các đợt cao điểm tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi. Theo đó, 8 tháng năm 2023, lực lượng thanh tra giao thông đã tuần tra, kiểm soát, lập biên bản xử phạt 193 trường hợp vi phạm tải trọng, phạt tiền gần 3,5 tỷ đồng.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, tình trạng xe vi phạm quá tải trọng, kích thước trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến. Theo đánh giá của Ban ATGT tỉnh, 9 tháng năm 2023, số phương tiện phải kiểm tra, xử phạt quá tải ngày càng giảm dần so với cùng kỳ năm 2022, số tiền phạt đã giảm 2,189 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát giao thông, công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục lập danh sách các phương tiện xe tải ben đang hoạt động trên địa bàn phân công cán bộ tiến hành cho các phương tiện, chủ doanh nghiệp sở hữu phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định về kích thước thùng nguyên bản của phương tiện. Duy trì hiệu quả hoạt động tổ công tác đặc biệt, sử dụng cân tải trọng tăng cường thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện vi phạm trật tự, ATGT, nhất là vi phạm quá tải, tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe, thùng xe...

Bài và ảnh: Lê Phượng